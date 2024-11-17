Байден дозволив Україні завдавати ударів ракетами ATACMS вглиб території РФ, — NYT

За даними джерел видання, далекобійні ракети спершу застосують у Курській області. Reuters зазначає, що Україна планує вдарити ATACMS вже найближчими днями. У Білому домі відмовилися від коментарів. В Офісі президента на ці заяви поки не відреагували.

Президент США Джо Байден вперше дозволив Україні застосовувати американські далекобійні ракети ATACMS для ударів по території Росії. Першочерговими цілями можуть стати російські та північнокорейські війська для захисту українських сил у Курській області. Про це з посиланням на американських чиновників повідомляє The New York Times.

Водночас у Білому домі, за даними Reuters, відмовилися коментувати повідомлення про дозвіл Україні застосовувати ATACMS по РФ.

Рішення Байдена є серйозною зміною в політиці США, що відбувається за два місяці до вступу на посаду новообраного президента Дональда Трампа, який пообіцяв обмежити подальшу підтримку України. Цей вибір чинного американського лідера розділив його радників.

Дозвіл на використання ATACMS став реакцією на рішення Росії залучити північнокорейські війська для наступу на українські позиції, пише видання.

Водночас джерела NYT вважають, що це не призведе до значних змін під час бойових дій і на такий крок у США пішли, щоб дати сигнал військовим КНДР.

У серпні ЗСУ здійснили наступ на Курську область, захопивши частину російської території. Однак ситуація на фронті ускладнилася через одночасні атаки росіян у різних регіонах, зокрема на Харківщині. США вирішили посилити українську оборону, але довго уникали дозволу на використання ракет для ударів по Росії через побоювання реакції Кремля.

Деякі американські офіційні особи стверджували, що такі дії можуть спровокувати Володимира Путіна застосувати силу у відповідь проти Сполучених Штатів та їхніх партнерів по коаліції. Інші запевняли, що ці побоювання є перебільшеними.

Журналісти зазначають, що Україна зможе використовувати ракети ATACMS для ударів ключовим частинам військової техніки противника, логістичним вузлам, складам боєприпасів і лініям постачання в тилу Росії.

Своєю чергою Reuters з посиланням на джерела пише, що Україна вже найближчими днями планує вдарити ракетами ATACMS по Росії. Видання пише, що перші удари, ймовірно, здійснять за допомогою ракет з радіусом дії до 306 км.

Нагадаємо, 1 жовтня The Washington Post писало, що президент США Джо Байден може дати дозвіл Україні на удари ATACMS по базах РФ після виборів в Америці.

24 вересня Financial Times повідомляло, що адміністрація Джо Байдена не впевнена, що удари в глибині Росії принесуть значну перевагу на полі бою, зважаючи на те, що більшість російських літаків було переміщено за межі досяжності.