Байден разрешил Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории РФ, — NYT

По данным источников издания, дальнобойные ракеты сначала применят в Курской области. Reuters отмечает, что Украина планирует ударить ATACMS уже в ближайшие дни. В Белом доме отказались от комментариев. В Офисе президента на эти заявления пока не отреагировали.

Президент США Джо Байден впервые разрешил Украине применять американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по территории России. Первоочередными целями могут стать российские и северокорейские войска для защиты украинских сил в Курской области. Об этом со ссылкой на американских чиновников сообщает The New York Times.

В то же время в Белом доме, по данным Reuters, отказались комментировать сообщения о разрешении Украине применять ATACMS по РФ.

Решение Байдена является серьезным изменением в политике США, происходящим за два месяца до вступления в должность новоизбранного президента Дональда Трампа, который пообещал ограничить дальнейшую поддержку Украины. Этот выбор действующего американского лидера разделил его советников.

Разрешение на использование ATACMS стало реакцией на решение России привлечь северокорейские войска для наступления на украинские позиции, пишет издание.

В то же время источники NYT считают, что это не приведет к значительным изменениям во время боевых действий и на такой шаг в США пошли, чтобы дать сигнал военным КНДР.

В августе ВСУ осуществили наступление на Курскую область, захватив часть российской территории. Однако ситуация на фронте осложнилась из-за одновременных атак россиян в разных регионах, в частности на Харьковской области. США решили усилить украинскую оборону, но долго избегали разрешения на использование ракет для ударов по России из-за опасений реакции Кремля.

Некоторые американские официальные лица утверждали, что такие действия могут спровоцировать Владимира Путина применить силу в ответ против Соединенных Штатов и их партнеров по коалиции. Другие уверяли, что эти опасения являются преувеличенными.

Журналисты отмечают, что Украина также сможет использовать ракеты ATACMS для ударов по ключевым частям военной техники противника, логистическим узлам, складам боеприпасов и линиям снабжения в тылу России.

В свою очередь Reuters со ссылкой на источники пишет, что Украина уже в ближайшие дни планирует ударить ракетами ATACMS по России. Издание пишет, что первые удары, вероятно, осуществят с помощью ракет с радиусом действия до 306 км.

Напомним, 1 октября The Washington Post писало, что президент США Джо Байден может дать разрешение Украине на удары ATACMS по базам РФ после выборов в Америке.

24 сентября Financial Times сообщало, что администрация Джо Байдена не уверена, что удары в глубине России принесут значительное преимущество на поле боя, учитывая то, что большинство российских самолетов было перемещено за пределы досягаемости.