"Решения уже приняты": у Путина пообещали ответить на снятие ограничений на удары по России

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, на Западе уже дали добро Киеву на удары ракетами ATACMS по российским регионам, однако официально объявлено об этом не было.

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В Кремле считают, что Запад уже принял окончательное решение и разрешить Украине бить по российской территории дальнобойным вооружением. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".

По его словам, речь идет якобы про ракеты ATACMS и западные партнеры Украины, скорее всего, дали положительный ответ на запрос Киева об ударах по российской территории дальнобойным оружием.

"Скорее всего, конечно, все эти решения уже приняты, это можно предположить с большой долей вероятности. И в настоящий момент просто в СМИ ведется такая информационная кампания по формализации уже принятого решения", — заявил Дмитрий Песков.

При этом в Кремле сразу добавили, что если Украина начнет бить вглубь территории России, тогда ответ "будет соответствующим", в то же время, от целей войны Москва отказываться не будет. и они уже являются определенным ответом. Вашингтон и некоторые страны Европы, считает пресс-секретарь президента, становятся все больше вовлеченными в войну в Украине.

"Понимаете, не нужно везде ожидать каких-то ответов. На все эти действия "специальная военная операция" и является ответом… Вовлеченность Соединенных Штатов, европейских государств в конфликт вокруг Украины носит прямой характер, непосредственный характер. И каждый новый шаг степень этой вовлеченности повышает, хотя повышать-то уже некуда, все налицо", — продолжил Дмитрий Песков.

Напомним, 11 сентября сообщалось, что США прорабатывают вопрос отмены ограничений на удары по России для ВСУ, о чем заявил президент Джо Байден. По словам журналистов, Вашингтон близок к соглашению о поставке Украине такого оружия, но Киеву придется подождать несколько месяцев, пока решатся технические вопросы.

Также сообщалось, куда достанут ВСУ, если США снимут запрет на удары по территории России. По словам экспертов, в распоряжении Украины есть только один вид дальнобойного вооружения американского производства. Это ракеты ATACMS в версии M57 с унитарной боевой частью, которые могут поражать цели на расстоянии до 300 км.