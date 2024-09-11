Удары по территории России: куда достанут ВСУ, если США снимут запрет, — эксперты (карты)

По словам экспертов, в распоряжении Украины есть только один вид дальнобойного вооружения американского производства. Это ракеты ATACMS в версии M57 с унитарной боевой частью, которые могут поражать цели на расстоянии до 300 км.

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США подтвердили, что Иран начал поставки ракет России. Поэтому Вашингтон может снять ограничения на удары дальнобойным оружием по тылам на территории РФ для Украины. Об этом сообщили в Defense Express.

Сообщается, что это решения уже давно "перезрело". Так, в США уже задают "неудобные" вопросы Белому дому, ведь такими ограничениями администрация президента Джо Байдена играют на руку Кремлю.

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"Очень опасные": в Defense Express посчитали, сколько ракет Иран мог передать РФ

В материале говорится, что сейчас в распоряжении Украины есть только один вид дальнобойного вооружения американского производства. Это баллистические ракеты ATACMS в версии M57 с унитарной боевой частью, которые могут поражать цели на расстоянии до 300 км и весом боевой части 214 кг. Кроме того, такую же дальность имеет и кассетная M39A1 Block I со 174-кг боевой частью на 300 субэлементов M74.

По словам экспертов, с территории Украины с логическим отступлением от границы 300 км дальности хватает для того, чтобы ударить по объектам в районе Смоленска и Липецка. А из прифронтовых районов на Донбассе можно ударить не только по военным объектам типа авиабазы ​​"Миллерово" и "Ейск", а еще поразить объекты под Ростовом-на-Дону, а также район запуска "Шахедов" Приморско-Ахтарск.

Куда могут достать ATACMS Фото: Defense Express

Куда достанет AGM-158 JASSM

Отмечается, что ведутся разговоры о том, что США будут передавать крылатые ракеты AGM-158 JASSM. Возможно, они будут переданы уже этой осенью.

По словам экспертов, именно эти крылатые ракеты являются единственным подобным боеприпасом к F-16. В то же время, дальность применения этих крылатых ракет, имеющих 450-кг боевую часть, составляет в базовой версии до 370 км. Это расстояние важно, потому что позволяет "дотянуться" до Новороссийска, который стал основной базой для останков российского Черноморского флота, а также до объектов в районе Краснодара. А на северном направлении можно доставать уже в Калугу и Тулу.

Правда, как сообщается, 370 км — это расстояние предельно для этой версии крылатой ракеты. А ее маршрут не ровная прямая, а достаточно сложная, с целью обхождения позиций вражеской противовоздушной обороны, а потому практическая дальность применения этих ракет может быть меньше.

Куда могут достать AGM-158 JASSM Фото: Defense Express

Куда достанет Storm Shadow/SCALP

В материале говорится, что Великобритания также может снять все ограничения на использование своего оружия по территории РФ. Речь идет о ракетах Storm Shadow. Это оружие является наиболее дальнобойным, ведь может бить на расстояние 560 км.

Сообщается, что с его помощью можно доставать до Москвы и военных объектов рядом с такими городами, как Тверь, Рязань и Тамбов.

По другим направлениям, по словам экспертов, такой дальности хватит для того, чтобы достать военные объекты в районе Сочи, Ставрополя, Майкопа и Волгограда. Но необходимо помнить, что это крылатая ракета, а потому реальная дальность применения будет меньше.

Куда могут достать Storm Shadow Фото: Defense Express

Ранее СМИ сообщали, что стала известна цель визита Энтони Блинкена в Киев 11 сентября. Как предполагают, он сообщит о положительном решении Вашингтона относительно ударов по военным объектам ВС РФ в глубине страны.

Военный эксперт Иван Киричевский также отмечал, что аэродромы "Энгельс", "Саваслейка" и "Оленья" находятся вне зоны досягаемости ATACMS, поэтому нужно добиться предоставления Украине крылатых ракет Tomahawk.