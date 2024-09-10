"Очень опасные": в Defense Express посчитали, сколько ракет Иран мог передать РФ

Лазерная подсветка в ракете позволяет поражать цели, которые находятся в движении. Они менее дальнобойные и похожи по своим возможностям на ракету до Himars.

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Иран, вероятно, передал России более 200 ракет дальностью более 80 км. С такой системой наведения они очень опасны. Об этом в комментарии "Эспрессо" сказал главный редактор Defense Express Олег Катков.

По его словам, информация о том, что Тегеран передал Москве ракеты появилась несколько недель назад, но это не ракеты, дальность которых более 300 км, а менее дальнобойные.

"Это могут быть ракеты Arman и Ababil, которые могут поражать цели на расстоянии 80 км и похожи по своим возможностям на ракету до Himars, главное — по своим задачам, которые она может выполнять на поле боя. В ракете Ababil, кстати, достаточно качественная система наведения. Поскольку там есть версия ракеты с полуактивным лазерным наведением. То есть фактически ракета непосредственно летит на подсвеченную цель", — пояснил Катков.

Он добавил, что иранские ракеты способны поражать движущуюся цель.

"К сожалению, ракеты с такой системой наведения очень опасны. Поскольку лазерная подсветка цели позволяет поражать цели, которые находятся в движении", — добавил он.

Напомним, что РФ ограничена своими производственными возможностями, вынуждена обращаться к КНДР за ракетами KN-23, которые являются точной копией боеприпасов к ракетным комплексам "Искандер", чтобы увеличить возможности своего террора.