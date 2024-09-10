"Оружие исключительно для террора": Коваленко рассказал, зачем России иранские ракеты

Ракета Fath-360 является боеприпасом для ЗРК С-300, однако предназначена для ударов по сухопутным объектам. Поэтому, предполагает Александр Коваленко, Россия будет их применять для устрашения украинцев в приграничных Сумской и Харьковской областях.

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В России существует свое собственное производство ракет современных типов, но ей недостаточно того количества, чтобы осуществлять регулярный террор Украины. Об этом белорусскому каналу NEXTA рассказал военный эксперт, координатор группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Российская Федерация, ограниченная своими производственными возможностями, вынуждена обращаться к Северной Корее за ракетами KN-23, которые являются точной копией боеприпасов к ракетным комплексам "Искандер", чтобы увеличить возможности своего террора.

В то же время пока что нет верифицированной информации, что Иран предоставил России свои ракеты для ударов по Украине, отметил Коваленко, добавив, что подобные сведения циркулируют уже около двух лет. Однако, как отметил военный эксперт, ни одной из них до сих пор не было применено по украинской территории.

Возможная передача России ракет Fath-360, по его мнению, является довольно "странной", поскольку у иранской стороны есть другие, гораздо более мощные и опасные.

По его словам, ракета Fath-360, по сути является боеприпасом 5В55 для ЗРК С-300, однако предназначена для нанесения ударов исключительно по сухопутным объектам.

"Не исключено, что у России возник дефицит с достаточным количеством обеспечения для С-300, которые превратились в элемент террора против украинцев", — предполагает Александр Коваленко, напомнив, что с 2022 года ВС РФ стали использовать данные ЗРК "не по назначению" — по поверхности, а не для сбития воздушных целей.

Видимо, отметил он, третий год террора значительно повлиял на количество боекомплекта российской противовоздушной обороны.

"Это оружие исключительно для террора гражданского населения", — подчеркнул военный эксперт, поскольку из-за своего радиуса действия ракета сможет достать "приграничные" города Сумы и Харьков.

Напомним, 9 сентября кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский отмечал, что ракеты Fath-360 имеют дальность полета до 120 км и представляют угрозу для украинских городов Харьков и Сумы.

В связи с передачей Тегераном ракет президент США Джо Байден 13 сентября встретится с премьер-министром Великобритании Киром Стармером для обсуждения разрешения наносить удары вглубь России поставленным дальнобойным оружием.