Половина выпущенных по Украине ракет из КНДР взорвалась в воздухе, — Офис генпрокурора

Как отметили в ведомстве, около 50 ракет были запущены из западных регионов России, включая Белгородскую, Воронежскую и Курскую области. Проводится расследование для установления возможного присутствия инструкторов из Пхеньяна на местах пусков.

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Почти половина из северокорейских ракет, выпущенных Россией по городам Украины, не достигла цели. Об этом в комментарии агентству Reuters сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.

Представители офиса отметили, что изучены обломки 21-й из примерно 50-и баллистических ракет, которые были запущены Россией в период с конца декабря по конец февраля.

"Почти половина ракет отклонилась от своей запланированной траектории и взорвалась в воздухе, поэтому обломки не были обнаружены", — сообщили в Офисе генпрокурора.

Последний известный запуск северокорейской ракеты KN-23 в сторону Украины был зафиксирован 27 февраля. Это количество запусков соответствует данным разведки, согласно которым Северная Корея предоставила России около 50 баллистических ракет.

Из этих ракет три были направлены в сторону Киева и его окрестностей, а остальные были нацелены на Харьковскую, Полтавскую, Донецкую и Кировоградскую области.

В результате использования северокорейских вооружений на территории Украины погибли 24 человека, еще 115 получили ранения, также были повреждены жилые и промышленные объекты.

В Офисе генпрокурора отметили, что около 50 ракет были запущены из западных областей России, включая Белгородскую, Воронежскую и Курскую области. При этом проводится расследование для установления возможного присутствия инструкторов из Пхеньяна на местах пусков.

Россия использует ракеты из КНДР

5 января военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко сообщил, что баллистические ракеты, которые Россия получила от Северной Кореи, вероятно, ударили по Харькову 2 января. Речь шла о KN-23 (Hwasong-11GA).

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Две ракеты, которыми РФ атаковала Харьков, произвели в КНДР, — полиция (фото)

30 апреля стало известно, что Организация Объединенных Наций (ООН) подтвердила, что обломки от ракеты, которая атаковала Харьков 2 января, принадлежали северокорейской баллистической ракете серии Hwasong-11.