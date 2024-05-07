Половина выпущенных по Украине ракет из КНДР взорвалась в воздухе, — Офис генпрокурора
Как отметили в ведомстве, около 50 ракет были запущены из западных регионов России, включая Белгородскую, Воронежскую и Курскую области. Проводится расследование для установления возможного присутствия инструкторов из Пхеньяна на местах пусков.
Почти половина из северокорейских ракет, выпущенных Россией по городам Украины, не достигла цели. Об этом в комментарии агентству Reuters сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.
Представители офиса отметили, что изучены обломки 21-й из примерно 50-и баллистических ракет, которые были запущены Россией в период с конца декабря по конец февраля.
"Почти половина ракет отклонилась от своей запланированной траектории и взорвалась в воздухе, поэтому обломки не были обнаружены", — сообщили в Офисе генпрокурора.
Последний известный запуск северокорейской ракеты KN-23 в сторону Украины был зафиксирован 27 февраля. Это количество запусков соответствует данным разведки, согласно которым Северная Корея предоставила России около 50 баллистических ракет.
Из этих ракет три были направлены в сторону Киева и его окрестностей, а остальные были нацелены на Харьковскую, Полтавскую, Донецкую и Кировоградскую области.
В результате использования северокорейских вооружений на территории Украины погибли 24 человека, еще 115 получили ранения, также были повреждены жилые и промышленные объекты.
В Офисе генпрокурора отметили, что около 50 ракет были запущены из западных областей России, включая Белгородскую, Воронежскую и Курскую области. При этом проводится расследование для установления возможного присутствия инструкторов из Пхеньяна на местах пусков.
Россия использует ракеты из КНДР
5 января военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко сообщил, что баллистические ракеты, которые Россия получила от Северной Кореи, вероятно, ударили по Харькову 2 января. Речь шла о KN-23 (Hwasong-11GA).Важно
30 апреля стало известно, что Организация Объединенных Наций (ООН) подтвердила, что обломки от ракеты, которая атаковала Харьков 2 января, принадлежали северокорейской баллистической ракете серии Hwasong-11.