Две ракеты, которыми РФ атаковала Харьков, произвели в КНДР, — полиция (фото)

Металлические обломки взрывотехники собрали на территории промышленной зоны. По предварительным выводам специалистов, речь идет о северокорейских ракетах Hwasong-11GA (KN-23).

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В среду утром, 7 февраля, российские оккупанты нанесли ракетные удары по территории Украины. В частности ВС РФ атаковали и Харьков, где две из пяти выпущенных врагом ракет оказались северокорейского производства. Об этом сообщил начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

По его словам, металлические обломки баллистических ракет взрывотехники собрали на территории промышленной зоны. По предварительным выводам специалистов — это северокорейские ракеты Hwasong-11GA (KN-23).

РФ выпустила по Харькову северокорейские ракеты Hwasong-11GA (KN-23) РФ выпустила по Харькову северокорейские ракеты Hwasong-11GA (KN-23)

Что известно о ракетах KN-23

KN-23, официальное название Hwasong-11GA — это баллистическая ракета производства Северной Кореи, которая внешне похожа на российскую 9М723 оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" и южнокорейскую Hyunmoo-2B с определенными отличиями.

Подобно ракете "Искандер-М" KN-23 имеет квазибаллистическую траекторию, после достижения высоты в около 50 км движется в атмосфере, где может выполнять коррекцию траектории полета аэродинамическими рулями

Характеристики:

максимальная зафиксированная дальность пуска этой ракеты составляет до 690 км;

боевая часть оценивается менее 500 кг;

длина — 7,5 м;

диаметр — 0,95 м;

общая масса — 3415 кг.

ВС РФ нанесли ракетные удары по Харькову: детали

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что в среду, 7 февраля, российские войска атаковали Харьков. В городе прогремело по меньшей мере четыре взрыва. Попадание зафиксировали в Слободском районе, повреждения получила нежилая инфраструктура.

52-летняя женщина получила легкие повреждения, но в госпитализации пострадавшей необходимости не было. Впоследствии в МВД сообщили, что в результате обстрелов в Харькове пострадали два человека.

В результате вражеских обстрелов в Харькове были повреждены электросети. Без света остались около тысячи потребителей.

Напомним, ранее военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко сообщил, что баллистические ракеты, которые Россия получила от Северной Кореи, вероятно, ударили по Харькову 2 января. Речь шла о тех же KN-23 (Hwasong-11GA).