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Военный Фокус Российско-украинская война Обстрелы городов Украины

ВС РФ нанесли ракетные удары по Харькову: есть пострадавшие (фото)

взрыв
Фото: Иллюстративное фото | Взрыв в Харькове

По словам главы ОВА Олега Синегубова, в результате прилетов зафиксировано повреждение нежилой инфраструктуры. На данный момент известно о двух пострадавших.

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В среду, 7 февраля, российские войска атаковали Харьков. В городе прозвучало не меньше четырех взрывов. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В 06:46 в Воздушных силах сообщили о пуске ракет Х-22 в направлении Харькова.

"Армия России нанесла по меньшей мере четыре удара по Харьковщине. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!" — написал Олег Синегубов.

Позже он добавил, что, по предварительной информации, зафиксированы попадания в Слободском районе Харькова. Есть повреждения нежилой инфраструктуры.

Также глава ОВА сообщил, что в результате обстрела есть пострадавшие.

"Есть повреждения нежилой инфраструктуры. Получила легкие ранения 52-летняя женщина, без госпитализации. Осмотр мест продолжается", — написал он.

Также обстрелы прокомментировал и мер города Игорь Терехов.

"Сейчас есть информация о попаданиях в районе нежилых объектов. Относительно пострадавших идет уточнение", — написал он.

Позже глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что количество пострадавших в результате атаки выросло.

"Около шести утра враг ударил по областному центру. 2 человека пострадали, подразделениями ГСЧС спасен 1 человек. Спасатели обследуют территорию", — написал он.

Обстрел Харьковской области

Глава ОВА Олег Синегубов также добавил, что артиллерийским и минометным обстрелам врага в течение суток подверглись около 22 населенным пунктам Харьковской области, в частности: Волчанск, Охримовка, Варваровка, Казачья Лопань, Малая Волчья, Песчаное, Петропавловка, Кисловка, Котляровка и т.д.

Оккупанты усилили удары управляемыми авиабомбами, в течение суток обстреливали Ветеринарное, Охримовка, Малая Волчья, Песчаное и другие.

Обстрел Харьковской области Fullscreen
Обстрел Харьковской области
Обстрел Харьковской области Fullscreen
Обстрел Харьковской области
Обстрел Харьковской области Fullscreen
Обстрел Харьковской области
Обстрел Харьковской области Fullscreen
Обстрел Харьковской области
Обстрел Харьковской области
Обстрел Харьковской области
Обстрел Харьковской области
Обстрел Харьковской области

Ночью 7 февраля ВС РФ запустили несколько групп шахедов, а позже запустили по Украине крылатые и баллистические ракеты. Взрывы раздавались в Харькове, Николаеве, Киеве и области, а также в Днепропетровской и Львовской областях. В Харькове прогремели по меньшей мере четыре взрыва и зафиксировали попадание в одном из районов. Системы ПВО также активно работают в Киеве и области.