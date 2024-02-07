ЗС РФ завдали ракетних ударів по Харкову: є постраждалі (фото)

За словами голови ОВА Олега Синєгубова, внаслідок прильотів зафіксовано пошкодження нежитлової інфраструктури. Наразі відомо про двох постраждалих.

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У середу, 7 лютого, російські війська атакували Харків. У місті пролунало щонайменше чотири вибухи. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

О 06:46 у Повітряних силах повідомили про пуск ракет Х-22 у напрямку Харкова.

"Армія Росії завдала щонайменше чотири удари по Харківщині. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!" — написав Олег Синєгубов.

Пізніше він додав, що, за попередньою інформацією, зафіксовано влучання в Слобідському районі Харкова. Є пошкодження нежитлової інфраструктури.

Також глава ОВА повідомив, що внаслідок обстрілу є постраждалі.

"Є пошкодження нежитлової інфраструктури. Отримала легкі поранення 52-річна жінка, без госпіталізації. Огляд місць триває", — написав він.

Також обстріли прокоментував і мер міста Ігор Терехов.

"Наразі є інформація про влучання в районі нежитлових об'єктів. Щодо постраждалих триває уточнення", — написав він.

Пізніше глава МВС України Ігор Клименко повідомив, що кількість постраждалих унаслідок атаки зросла.

"Близько шостої ранку ворог вдарив по обласному центру. 2 людини постраждали, підрозділами ДСНС врятовано 1 людину. Рятувальники обстежують територію", — написав він.

Обстріл Харківської області

Очільник ОВА Олег Синєгубов також додав, що артилерійських і мінометних обстрілів ворога протягом доби зазнали близько 22 населених пунктів Харківської області, зокрема: Вовчанськ, Охрімівка, Варварівка, Козача Лопань, Мала Вовча, Піщане, Петропавлівка, Кислівка, Котлярівка і т.д.

Окупанти посилили удари керованими авіабомбами, протягом доби обстрілювали Ветеринарне, Охрімівку, Малу Вовчу, Піщане та інші.

Обстріл Харківської області Обстріл Харківської області Обстріл Харківської області Обстріл Харківської області

Уночі 7 лютого ЗС РФ запустили кілька груп шахедів, а пізніше запустили по Україні крилаті та балістичні ракети. Вибухи лунали в Харкові, Миколаєві, Києві та області, а також у Дніпропетровській і Львівській областях. У Харкові прогриміли щонайменше чотири вибухи і зафіксували влучання в одному з районів. Системи ППО також активно працюють у Києві та області.