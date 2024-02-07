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ЗС РФ завдали ракетних ударів по Харкову: є постраждалі (фото)

вибух
Фото: Ілюстративне фото | Вибух у Харкові

За словами голови ОВА Олега Синєгубова, внаслідок прильотів зафіксовано пошкодження нежитлової інфраструктури. Наразі відомо про двох постраждалих.

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У середу, 7 лютого, російські війська атакували Харків. У місті пролунало щонайменше чотири вибухи. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

О 06:46 у Повітряних силах повідомили про пуск ракет Х-22 у напрямку Харкова.

"Армія Росії завдала щонайменше чотири удари по Харківщині. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!" — написав Олег Синєгубов.

Пізніше він додав, що, за попередньою інформацією, зафіксовано влучання в Слобідському районі Харкова. Є пошкодження нежитлової інфраструктури.

Також глава ОВА повідомив, що внаслідок обстрілу є постраждалі.

"Є пошкодження нежитлової інфраструктури. Отримала легкі поранення 52-річна жінка, без госпіталізації. Огляд місць триває", — написав він.

Також обстріли прокоментував і мер міста Ігор Терехов.

"Наразі є інформація про влучання в районі нежитлових об'єктів. Щодо постраждалих триває уточнення", — написав він.

Пізніше глава МВС України Ігор Клименко повідомив, що кількість постраждалих унаслідок атаки зросла.

"Близько шостої ранку ворог вдарив по обласному центру. 2 людини постраждали, підрозділами ДСНС врятовано 1 людину. Рятувальники обстежують територію", — написав він.

Обстріл Харківської області

Очільник ОВА Олег Синєгубов також додав, що артилерійських і мінометних обстрілів ворога протягом доби зазнали близько 22 населених пунктів Харківської області, зокрема: Вовчанськ, Охрімівка, Варварівка, Козача Лопань, Мала Вовча, Піщане, Петропавлівка, Кислівка, Котлярівка і т.д.

Окупанти посилили удари керованими авіабомбами, протягом доби обстрілювали Ветеринарне, Охрімівку, Малу Вовчу, Піщане та інші.

Обстріл Харківської області Fullscreen
Обстріл Харківської області
Обстріл Харківської області Fullscreen
Обстріл Харківської області
Обстріл Харківської області Fullscreen
Обстріл Харківської області
Обстріл Харківської області Fullscreen
Обстріл Харківської області
Обстріл Харківської області
Обстріл Харківської області
Обстріл Харківської області
Обстріл Харківської області

Уночі 7 лютого ЗС РФ запустили кілька груп шахедів, а пізніше запустили по Україні крилаті та балістичні ракети. Вибухи лунали в Харкові, Миколаєві, Києві та області, а також у Дніпропетровській і Львівській областях. У Харкові прогриміли щонайменше чотири вибухи і зафіксували влучання в одному з районів. Системи ППО також активно працюють у Києві та області.