ВС РФ атаковали Украину дронами и ракетами: в нескольких областях прогремели взрывы, детали

Ночью ВС РФ запустили несколько групп шахедов, а позже подняли стратегическую авиацию. В Харькове прогремели по меньшей мере четыре взрыва и зафиксировали попадания в одном из районов. Системы ПВО также активно работают в Киеве и области.

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С ночи и до утра 7 февраля российские войска устроили комбинированную атаку на Украину. Сначала враг запустил ударные беспилотники, а затем осуществил пуски ракет. Фокус собрал все, что известно.

В 22:42 в Воздушных силах сообщили об угрозе БПЛА. По территории Украины летали несколько групп шахедов, об опасности предупреждали в целом ряде областей.

В 2:33 зафиксировали активность вражеской тактической авиации на юге и востоке. Командование проинформировало, что есть угроза применения авиационных средств поражения.

Вскоре, в 2:58, взлетели несколько бортов Ту-95 с аэродрома Оленья в Мурманской области РФ. Пресс-служба передала, что самолеты выйдут на пусковые рубежи примерно в 5:00. Украинцев призвали не игнорировать тревогу.

В 5:58 уже стало известно о первой группе крылатых ракет. Они двигались в направлении Полтавской области. Параллельно с ракетным обстрелом продолжалась атака БПЛА на Николаевщине.

Удары по Харькову

Корреспонденты "Суспільного" сообщили, что в Харькове по состоянию на 6:06 прозвучали четыре взрыва. Руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил, что ВС РФ нанесли по области по меньшей мере четыре удара.

"В Харькове раздаются взрывы. Будьте осторожны", — написал мэр Харькова Игорь Терехов.

В 6:26 Синегубов проинформировал, что предварительно были попадания в Слободском районе Харькова. Пострадала нежилая инфраструктура, обошлось без пострадавших.

"Сейчас есть информация о попаданиях в районе нежилых объектов. По пострадавшим — идет уточнение", — написал позже Терехов.

Удары по Киеву

Корреспондент Фокуса информирует, что примерно в 6:58 в городе раздалась серия громких взрывов. Мэр города Виталий Кличко заявил, что работает ПВО, и призвал жителей Киева находиться в укрытиях.

"Суспільне" со ссылкой на собственных корреспондентов также сообщило, что в Николаеве прогремела серия взрывов во время воздушной тревоги.

Напомним, военный эксперт Владислав Селезнев проанализировал ситуацию на Авдеевском направлении.

В ГУР показали работу бойцов Group 13, которые уничтожают корабли вражеского Черноморского флота. В частности, благодаря их работе пошел на дно российский катер "Ивановец".