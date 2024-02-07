Бои идут за каждый дом: ситуация в Авдеевке усложнилась, — эксперт

Враг постоянно увеличивает свое давление, активно используя артиллерийскую компоненту и штурмовые отряды, чтобы продвигаться вперед, предупреждает экс-спикер Генштаба Владислав Селезнев.

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В Авдеевке Донецкой области последние дни российские оккупанты имеют продвижение с севера города, поэтому ситуация для Сил обороны осложнилась. Именно здесь враг сосредоточил главные усилия, а бои продолжаются за каждый дом. О ситуации в городе "24 Каналу" рассказал военный эксперт Владислав Селезнев.

В Авдеевской ВА накануне утверждали, что бои в городской застройке не происходят. Зато мониторинговые каналы, и непосредственные участники событий, говорят, что в пригороде Авдеевки неподалеку от коксохимического завода идут уличные бои.

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"Бои происходят буквально за каждый дом, и враг постоянно увеличивает свое давление, активно используя артиллерийскую компоненту и штурмовые отряды, чтобы продвигаться вперед. Где правда? Вопрос принципиальный, потому что от верной и рациональной оценки ситуации на поле боя зависит решения, которые нужно принимать здесь и сейчас", — подчеркнул военный эксперт.

Он добавил, что ВС РФ приближаются к тому, чтобы перерезать ключевую трассу, так называемую "дорогу жизни" на Авдеевку. Если это произойдет, защищать город станет гораздо сложнее.

Чтобы решение было своевременными, по мнению военного эксперта, надо абсолютно четко понимать, что на самом деле происходит в Авдеевке, а не тешить себя иллюзиями о том, что ситуация полностью под контролем.

Напомним, что геолокационные кадры от 5 февраля свидетельствуют о том, что ВСУ имеют успехи вблизи Невельского. По данным Генштаба, в течение суток только в районе Авдеевки отражено 29 вражеских атак.

5 февраля украинские журналисты сообщали, что россияне закрепились на одной из улиц на северной окраине Авдеевки, а передовые подразделения врага сейчас находятся на расстоянии около полутора километров от въезда в город.