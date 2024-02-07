Бої ідуть за кожен будинок: ситуація в Авдіївці ускладнилася, — експерт

Ворог постійно збільшує свій тиск, активно використовуючи артилерійську компоненту та штурмові загони, щоб просуватися вперед, попереджає ексспікер Генштабу Владислав Селезньов.

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В Авдіївці на Донеччині останні дні російські окупанти мають просування з півночі міста, тож ситуація для Сил оборони ускладнилася. Саме тут ворог зосередив головні зусилля, а бої тривають за кожен будинок. Про ситуацію в місті "24 Каналу" розповів військовий експерт Владислав Селезньов.

В Авдіївській ВА напередодні стверджували, що бої у міській забудові не відбуваються. Натомість моніторингові канали, і безпосередні учасники подій, кажуть, що в передмісті Авдіївки неподалік коксохімічного заводу йдуть вуличні бої.

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"Бої відбуваються буквально за кожен будинок, і ворог постійно збільшує свій тиск, активно використовуючи артилерійську компоненту та штурмові загони, щоб просуватися вперед. Де правда? Питання принципове, бо від вірної та раціональної оцінки ситуації на полі бою залежить рішення, які потрібно ухвалювати тут і зараз", – наголосив військовий експерт.

Він додав, що ЗС РФ наближаються до того, аби перерізати ключову трасу, так звану "дорогу життя" на Авдіївку. Якщо це станеться, боронити місто стане набагато складніше.

Аби рішення було вчасними, на думку військового експерта, треба абсолютно чітко розуміти, що насправді відбувається в Авдіївці, а не тішити себе ілюзіями про те, що ситуація повністю під контролем.

Нагадаємо, що геолокаційні кадри від 5 лютого свідчать про те, що ЗСУ мають успіхи в поблизу Невельського. За даними Генштабу, впродовж доби лише в районі Авдіївки відбито 29 ворожих атак.

5 лютого українські журналісти повідомляли, що росіяни закріпились на одній з вулиць на північній околиці Авдіївки, а передові підрозділи ворога зараз перебувають на відстані біля півтора кілометри від вʼїзду у місто.