Авдеевку могут оставить, а Залужный для ВСУ словно Лобановский, — майор запаса (видео)

У ВСУ нехватка людей и боеприпасов для артиллерии и возможно придется отступать. Украинские бойцы за месяцы удержания Авдеевки уничтожили больше россиян, чем СССР потеряла во время афганской войны, говорит участник российско-украинской войны Алексей Гетьман.

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Авдеевку, скорее всего, придется оставить, ведь ВСУ не имеют преимущество в артиллерии, чтобы отражать "мясные штурмы" оккупантов еще на подходе к городу. С октября 2023 года держа оборону в Авдеевке ВСУ удалось уничтожить россиян больше, чем СССР потерял за 10 лет войны в Афганистане — более 15 тысяч только погибшими. Об этом в интервью Фокусу заявил участник российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман.

Даже учитывая такие страшные потери с учетом целой группировки под Авдеевкой в 50 тысяч оккупантов россияне и в дальнейшем могут насчитаться по привычке с жертвами и подтягивать новые "мясные волны", говорит майор запаса. Враг имеет сейчас на линии фронта почти полумиллионную армию.

"Кроме того, после переизбрания Путина армия РФ планирует еще на столько же пополнить свои резервы, — отмечает Гетьман, — Также ВПК РФ увеличил производство снарядов до 2 миллионов в год, а КНДР поставляет им еще миллион снарядов, а это 8 000 выстрелов в сутки по всей линии фронта".

По словам ветерана, россияне прекрасно знают соотношение сил на фронте и это не является тайной, но украинская власть старается не публиковать такую информацию, чтобы не нервировать социум.

"Наши люди очень нервничают не из-за соотношения сил, а из-за возможности получить повестку, — говорит майор запаса, — А это приведет к тому, что враг просто проломит линию обороны и придет куда захочет. Но надо вспомнить, что бывает с мирными жителями на примерах Бучи и Изюма и других городов".

Что касается возможной отставки главнокомандующего Валерия Залужного, то, по мнению Алексея Гетьмана, он вряд ли согласится на должность посла в Великобритании, ведь всю душу вложил в украинскую армию. Он словно футбольный тренер Валерий Лобановский для ВСУ, отмечает майор запаса.

"Мне кажется, что психотип Залужного сходится с психотипом Лобановского, — говорит ветеран, — Он так же ответственный и у него так же болит сердце за подопечных".

Фокус ранее писал, что Киев предупредил Белый дом о намерении уволить Залужного. Отставка генерала может повлиять на моральное состояние войск и пошатнуть доверие западных доноров.