Зеленский публично объявил о решении уволить Залужного на совещании 29 января, — WP

По версии издания, пока что Залужный остается на своем посту, но ожидается, что официальный президентский указ в скором временеи подтвердит его смещение. Сам главнокомандующий якобы прекратит службу в ВСУ.

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Американская газета The Washington post утверждает, что президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 29 января, на совещании сообщил главнокомандующему Вооруженных сил Украины генералу Валерию Залужному, что увольняет его. Об этом издание пишет 31 января со ссылкой на слова "высокопоставленного чиновника, знакомого с ходом беседы".

"Это станет разрушительной военной перестановкой на фоне трудностей Украины на поле боя и после нескольких месяцев разногласий между президентом и популярным генералом", — пишет издание.

По версии американских журналистов, несмотря на утверждения пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова, опровергающего информацию об увольнении Залужного, анонимные источники подтверждают, что Зеленский выразил свою неудовлетворенность текущей военной ситуацией и планирует внести изменения в командование.

Пока что Залужный остается на своем посту, но ожидается, что официальный президентский указ подтвердит его смещение.

"В понедельник пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров опроверг информацию "об увольнении Залужного. "Нет предмета для разговора", — сказал Сергей Никифоров журналистам. "Нет никакого приказа. Президент не увольнял главнокомандующего", — пишет WP.

Издание отмечает, что ранее Залужный якобы столкнулся с критикой за неудачи в ожидаемом контрнаступлении с участием солдат, обученных НАТО и оснащенных западным вооружением. Разногласия между ним и американскими коллегами в тактике привели к тому, что Залужный проигнорировал рекомендации США, что, как считается, могло бы привести к увеличению потерь.

В свете ограниченной поддержки со стороны международных союзников и усталости населения от продолжающейся войны, Зеленский выразил надежду, что новый командующий поможет улучшить ситуацию, утверждает издание. Отмечается, что предложения Залужного о мобилизации 500 000 военнослужащих вызвали разногласия с президентом, который считает это нецелесообразным в текущих условиях.

Хотя официальное уведомление о замене Залужного еще не поступило, высокопоставленный источник подтверждает, что главнокомандующему была предложена другая должность, которую он отклонил — источник заявил, что Залужный планирует завершить службу в ВСУ.

"Не сразу стало ясно, кто заменит 50-летнего Залужного. Одним из ведущих кандидатов является глава военной разведки Украины, 38-летний генерал-лейтенант Кирилл Буданов, что может стать сигналом к переходу к асимметричной тактике в войне, где на линии фронта мало что изменилось за более чем год. Однако Буданов, имеющий опыт работы в спецназе, не имеет опыта командования армией", — пишут американские журналисты.

Конфликт между Зеленским и Залужным

Как пишет WP, хотя украинские чиновники в частном порядке намекали на недоверие между Залужным и Зеленским в течение последнего года, в последние месяцы эти разногласия вылились в открытую. Прошлой осенью Залужный назвал войну "патовой" в статье для журнала The Economist. Зеленский публично опроверг эти высказывания.

"Еще одним источником напряженности стал разрыв между тем, что Залужный запрашивал для украинских военных, и тем, что киевские политические лидеры смогли получить от союзников и партнеров, сказал второй человек, знакомый с ходом встречи в понедельник. "В разговорах с министром обороны он говорит: "Это не моя работа — получить это, это ваша работа", — цитирует издание слова неназванного собеседника.

Слухи об увольнении Залужного

29 января в сети распространили информацию о том, что главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного якобы сняли с должности. Утверждалось, что президент Украины Владимир Зеленский уже якобы подписал соответствующий указ.

В Минобороны в тот же день заявили, что Залужного не увольняли с должности, а распространяемая информация не соответствует действительности. По словам пресс-секретаря президента Украины, президент не подписывал указов о кадровых перестановках в командовании.

На следующий день, 30 января, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал совместную фотографию с начальником Генерального штаба ВСУ Сергеем Шапталой.

Также 30 января британское издание Financial Times со ссылкой на неназванные источники утверждало, что Зеленский готовится к серьезной перестановке в высшем военном командовании. В понедельник он якобы предложил главнокомандующему Вооруженными силами Валерию Залужному новую должность советника по обороне.