Слухи об увольнении Залужного: главнокомандующий отреагировал фотографией с побратимом (фото)

Генерал украинской армии никак не подписал кадр с начальником Генштаба Сергеем Шапталой, однако получил много комментариев от граждан со словами поддержки и благодарности.

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После слухов о якобы отставке главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный опубликовал совместную фотографию с начальником Генерального штаба ВСУ Сергеем Шапталой. Фотографией главком поделился в своем Facebook.

На соответствующем фото Залужный и Шаптала вместе сидят в рабочем кабинете.

Отметим, что главнокомандующий никак не подписал кадр, однако получил несколько тысяч лайков и много комментариев от украинцев со словами поддержки и благодарности.

Что произошло в сети 29 января

Напомним, 29 января в сети распространили информацию, что главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного сняли с должности. Президент Украины Владимир Зеленский уже якобы подписал соответствующий указ и сейчас продолжаются консультации с иностранными партнерами.

Однако в Министерстве обороны заявили, что Залужного не увольняли с должности, а распространяемая информация не соответствует действительности. А, по словам пресс-секретаря президента Украины, глава государства не подписывал указов о кадровых перестановках. На вопрос об отставке Главнокомандующего ВСУ он ответил отрицательно.

Кроме того, российские ИПСО начали распространять сообщения о кадровых назначениях в Генштабе ВСУ в телеграмм-каналах-двойниках. Для этого использовали прошлогоднее видео с обращения президента Зеленского.

Позже Владимир Зеленский опубликовал вечернее видеообращение, в котором рассказал итоги дня и не сделал ни одного заявления относительно распространенных слухов об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Отметим, 20 декабря сообщалось, что украинцы против отставки Залужного независимо от доверия к Зеленскому. Соцопрос показал, что главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному доверяют 92% граждан.