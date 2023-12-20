Украинцы против отставки Залужного независимо от доверия к Зеленскому, — КМИС (опрос)

Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному доверяют 92% граждан. Мнения относительно конфликта с президентом Владимиром Зеленским разошлись, но отставку военачальника большинство опрошенных не поддерживает.

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Украинцев опросили относительно их отношения к военачальникам, теоретической отставки главнокомандующего Валерия Залужного и его конфликта с президентом Владимиром Зеленским. Результатами исследования 20 декабря поделились в Киевском международном институте социологии.

Опрос проходил с 4 по 10 декабря. Исследователи опросили по телефону с помощью компьютера 1200 респондентов. Они являются жителями всех регионов Украины кроме Крыма, всем исполнилось 18 лет и больше. Населенные пункты, в которых они проживают, не были оккупированы до 24 февраля 2022 года.

Первый вопрос касался доверия к Залужному, руководителю ГУР Кириллу Буданову и командующему Сухопутными войсками Александру Сырскому.

Однозначным лидером стал Залужный, а наименьший уровень доверия получил Сырский. Однако, как оказалось, командующего не знает почти половина опрошенных. Показатель именно недоверия наибольший у Буданова.

Результаты опроса украинцев Фото: КМИС

В зависимости от региона ситуация сильно не отличается. На западе чуть больше тех, у кого нет доверия к Сырскому. В то же время на востоке больше всего тех, кто не доверяет Буданову.

Результаты опроса украинцев Фото: КМИС

Мнения украинцев относительно конфликта между Залужным и Зеленским разошлись. 39% убеждены, что недоразумения нет, 43% считают наоборот. От региона позиция в этом вопросе также не зависит.

Результаты опроса украинцев Фото: КМИС

Результаты опроса украинцев Фото: КМИС

Отставку Залужного украинцы не поддерживают — 72% отнеслись бы к такой новости негативно. В то же время положительная реакция была бы только у 2% респондентов.

Результаты опроса украинцев Фото: КМИС

Негативное отношение большинства граждан к увольнению Залужного не зависит ни от доверия к Зеленскому, ни от места жительства.

Результаты опроса украинцев Фото: КМИС

Результаты опроса украинцев Фото: КМИС

Напомним, россиян опросили, какие последствия войны в Украине их беспокоят больше всего. Лидером среди 10 пунктов стали человеческие жертвы.

Ранее КМИС провел опрос об отношении украинцев к "Единым новостям". По данным исследования, 39% граждан не имеют к телемарафону доверия.