Бедность, жертвы и психологическое состояние оккупантов: что пугает россиян (опрос)

По результатам исследования, 68% опрошенных женщин проявляют "большое беспокойство" из-за возможных человеческих жертв, против 56% среди мужчин. Кроме того, 44% российских женщин и 30% мужчин занимаются и психологическим состоянием ветеранов.

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Каждый третий россиянин опасается за свое благосостояние из-за войны в Украине. Они выражают беспокойство относительно возможного роста бедности и экономического кризиса. Об этом сообщают в результатах исследования, проведенного исследовательской группой Russian Field с 21 по 29 октября.

Больше всего респонденты обеспокоены такими аспектами:

62% респондентов выразили тревогу из-за возможных человеческих жертв в результате военных действий;

38% опрошенных беспокоит психологическое положение тех, кто вернется с фронта

33%, то есть треть россиян, выражают опасения относительно возможного увеличения уровня бедности и наступления экономического кризиса.

По результатам исследования, 68% опрошенных женщин проявляют "большое беспокойство" по поводу человеческих жертв, против 56% среди мужчин. Кроме того, 44% российских женщин и 30% мужчин обеспокоены и психологическим состоянием ветеранов.

Люди с низким доходом чаще выражают беспокойство относительно возможного роста бедности и экономического кризиса (37%), чем их более обеспеченные соотечественники (29%).

Также в исследовании отмечается, что люди с высшим образованием больше волнуются по вопросам человеческих жертв, психологического состояния ветеранов и сложностей выезда за границу.

Общее количество опрошенных составило 1611 человек. Russian Field отмечает, что максимальная погрешность выборки составляет 2,45% с вероятностью 95%.

Напомним, ранее Украинский ветеранский фонд Минветеранов зафиксировал, что в Украине наблюдается тенденция к ухудшению отношения общества к ветеранам российско-украинской войны и негативным оценкам со стороны самих военных и ветеранов выполнения государством обязательств перед ними.