Українці проти відставки Залужного незалежно від довіри до Зеленського, — КМІС (опитування)

Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному довіряють 92% громадян. Думки щодо конфлікту з президентом Володимиром Зеленським розійшлись, але відставку воєначальника більшість опитаних не підтримує.

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Українців опитали щодо їхнього ставлення до воєначальників, теоретичної відставки головнокомандувача Валерія Залужного та його конфлікту з президентом Володимиром Зеленським. Результатами дослідження 20 грудня поділились у Київському міжнародному інституті соціології.

Опитування проходило з 4 до 10 грудня. Дослідники опитали телефоном за допомогою комп’ютера 1200 респондентів. Вони є жителями усіх регіонів України окрім Криму, усім виповнилося 18 років і більше. Населені пункти, в яких вони проживають, не були окуповані до 24 лютого 2022 року.

Перше запитання стосувалось довіри до Залужного, керівника ГУР Кирила Буданова та командувача Сухопутних військ Олександра Сирського.

Однозначним лідером став Залужний, а найменший рівень довіри здобув Сирський. Проте, як виявилось, командувача не знає майже половина опитаних. Показник саме недовіри найбільший у Буданова.

Результати опитування українців Фото: КМІС

В залежності від регіону ситуація сильно не відрізняється. На заході трохи більше тих, у кого немає довіри до Сирського. Водночас на сході найбільше тих, хто не довіряє Буданову.

Результати опитування українців Фото: КМІС

Думки українців щодо конфлікту між Залужним та Зеленським розійшлися. 39% переконані, що непорозуміння немає, 43% вважають навпаки. Від регіону позиція в цьому питанні також не залежить.

Результати опитування українців Фото: КМІС

Результати опитування українців Фото: КМІС

Відставку Залужного українці не підтримують — 72% поставились би до такої новини негативно. В той самий час позитивна реакція була б лише у 2% респондентів.

Результати опитування українців Фото: КМІС

Негативне ставлення більшості громадян до звільнення Залужного не залежить ані від довіри до Зеленського, ані від місця проживання.

Результати опитування українців Фото: КМІС

Результати опитування українців Фото: КМІС

Нагадаємо, росіян опитали, які наслідки війни в Україні їх турбують найбільше. Лідером серед 10 пунктів стали людські жертви.

Раніше КМІС провів опитування щодо ставлення українців до "Єдиних новин". За даними дослідження, 39% громадян не мають до телемарафону довіри.