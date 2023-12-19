"Есть много вопросов": Зеленский прокомментировал слухи о конфликте с Залужным

По словам Зеленского, он также имеет вопросы к командующему оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" бригадному генералу Александру Тарнавскому.

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Президент Украины Владимир Зеленский впервые прокомментировал слухи о конфликте с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. По словам главы государства, он имеет рабочие отношения с главкомом, а также имеет "много вопросов". Об этом шла речь во время пресс-конференции Зеленского по итогам 2023 года 19 декабря.

Глава Украины отметил, что нуждается в результатах и крепких шагах.

"Почему я не комментировал вероятный конфликт? Зачем кому-то помогать?" — сказал Зеленский.

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По его словам, он имеет с главкомом рабочие отношения.

"Рабочие у меня отношения с Залужным. Он должен отвечать за результат на поле боя как главком. Есть много вопросов (...) Я считаю, что быть главкомом — это честь. Я считаю, что быть президентом — это честь. Нам нужны крепкие шаги и результаты. Я не развиваю какие-либо личности или сложности (с личностями — ред.). Государство Украина — это не о личном, это более 40 миллионов человек", — сказал Зеленский.

Он также добавил, что имеет вопросы и к командующему оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" бригадному генералу Александру Тарнавскому. Однако вопросов личного характера в контексте рабочих отношений он ни к кому не имеет.

"У меня нет вопросов ни с кем из них о личном. Все мое личное — с женой", — подытожил президент свой ответ относительно возможного конфлукту с главнокомандующим ВСУ.

Напомним, накануне Служба безопасности Украины (СБУ) открыла уголовное производство по факту обнаружения технического устройства в одном из потенциальных мест дислокации главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного.

А ранее в Центре противодействия дезинформации сообщили, что оккупационные войска получили доступ к сотовому оборудованию на временно занятых территориях, а потому вполне вероятно их вмешательство в работу мобильной связи.