"Мы шутим по этому вопросу": Умеров отреагировал на слухи об увольнении Залужного (видео)

Министр обороны заявил, что советуется в кадровых решениях с Главнокомандующим ВСУ, а вопрос его отставки сейчас не обсуждается.

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Министр обороны Украины Рустем Умеров поставил точку над і в вопросе отставки Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом он сказал во время брифинга 12 декабря.

Рустем Умеров заявил, что сейчас вопрос о возможных отставках Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного и командующего Объединенных сил ВСУ Сергея Наева не обсуждается.

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"Такой вопрос не стоит. Я знаю, его расшатывают и внутренне, и внешне. Мы всегда шутим над этим вопросом с Валерием Федоровичем (Залужным — ред.). Говорю: "А на этот раз кто увольняет тебя?" То есть в этом плане я всегда открыт: если есть такие вопросы, буду сообщать немедленно. Таких вопросов нет", — сказал Умеров.

Он отметил, что рано или поздно кадровые изменения будут происходить, но вопрос отставки Залужного и Наева сейчас не обсуждается.

"Я пятый министр на этой должности, наверное. Главком — я не знаю, какой (по счету — ред.). То есть все меняются. Были переходные с некоторыми командующими. Я всегда спрашивал у Валерия Федоровича, если эти переходные вопросы по некоторым людям были, какие рекомендации, кого мы можем назначить. Как вы знаете, мы можем делать ротацию или переводить на отдельную должность", — добавил Умеров.

Напомним, что нардеп Марьяна Безуглая раскритиковала Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного за то, что он якобы не может предоставить план на 2024 год. Позже она также обвинила его в публикации "заказной" статьи".

20 ноября президент Владимир Зеленский на фоне слухов о его конфликте с Залужным заявил, что переход военных в политику — это ошибка. По его словам, военачальники должны выбирать между политической карьерой и войной.