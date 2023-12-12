"Ми жартуємо з цього питання": Умєров відреагував на чутки про звільнення Залужного (відео)

Міністр оборони заявив, що радиться в кадрових рішеннях з Головнокомандувачем ЗСУ, а питання його відставки зараз не обговорюється.

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Міністр оборони України Рустем Умєров поставив крапку над і у питанні відставки Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Про це він сказав під час брифінгу 12 грудня.

Рустем Умєров заявив, що зараз питання про можливі відставки Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного й командувача Об'єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва не обговорюється.

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"Таке питання не стоїть. Я знаю, його розхитують і внутрішньо, і зовнішньо. Ми завжди жартуємо над цим питанням із Валерієм Федоровичем (Залужним — ред.). Кажу: "А цього разу хто звільняє тебе?" Тобто в цьому плані я завжди відкритий: якщо є такі питання, повідомлятиму негайно. Таких питань немає", — сказав Умєров.

Він зазначив, що рано чи пізно кадрові зміни відбуватимуться, але питання відставки Залужного і Наєва зараз не обговорюється.

"Я п'ятий міністр на цій посаді, напевно. Головком — я не знаю, який (за рахунком — ред.). Тобто всі змінюються. Були перехідні із деякими командувачами. Я завжди питав у Валерія Федоровича, якщо ці перехідні питання щодо деяких людей були, які рекомендації, кого ми можемо призначити. Як ви знаєте, ми можемо робити ротацію або перекладати на окрему посаду", — додав Умєров.

Нагадаємо, що нардепка Мар’яна Безугла розкритикувала Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного за те, що він нібито не може надати план на 2024 рік. Пізніше вона також звинуватила його в публікації "замовної" статті".

20 листопада президент Володимир Зеленський на тлі чуток про його конфлікт із Залужним заявив, що перехід військових у політику — це помилка. З його слів, воєначальники мають обирати між політичною кар’єрою та війною.