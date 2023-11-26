"Керівництво має піти": Безугла вимагає відставки Залужного (фото)

За словами нардепки від "Слуги народу", головнокомандувач ЗСУ не зміг надати план на наступний рік, а військове командування України жодним чином не пропонує реформувати мобілізаційні процеси в країні. Безугла вважає, що такі керівники мають піти у відставку.

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Народна депутатка від фракції "Слуга народу" і членкиня комітету національної безпеки Мар'яна Безугла розкритикувала дії українського вищого військового командування і, зокрема, головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного за те, що він "не зміг надати" план війни на 2024 рік. Свої претензії нардепка опублікувала 26 листопада в Facebook.

У своєму пості вона послалася на "непублічну дискусію", яка велася у верхах стосовно задумів військового командування на наступний рік. За словами Безуглої, військові не надали жодного плану — "ні великого, ні маленького, ні асиметричного, ні симетричного".

При цьому депутатка зазначила, що ця проблема наростала ще з літа поточного року, коли планувався бюджет на 2024 рік. Але у ЗСУ нібито просто сказали, що їм необхідно на місяць набирати у війська не менше 20 тисяч громадян на місяць.

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"Ми питали, під що планувати? Як ви бачите війну? Чому створення бригади, а не доукомплектування існуючих? Скільки коштуватиме бригада, нова бригада? Це ж ще нові штаби, що з бойовими підрозділами? Чи закладати кошти під ротацію і демобілізацію? Що з навчанням? Що з ротаціями? Чому у 2024 не закладена закупівля турнікетів взагалі, наприклад?" — пише Безугла.

Також нардеп порахувала, що один загиблий український солдат "коштує державі" 15 млн гривень, тоді як турнікет коштує в 10 тисяч разів менше.

Насамкінець Безугла рішуче вважає, що якщо вище військове керівництво країни не має жодного плану на наступний рік і не готове змінювати систему українських збройних сил, то воно має піти у відставку.

"Якщо військове керівництво не може надати ніякого задуму на 2024 рік, а всі їхні пропозиції щодо мобілізації зводяться до того, що треба більше людей без жодної пропозиції щодо змін системи ЗСУ, то таке керівництво має піти", — завершила нардепка.

Зазначимо, що кількома днями раніше Мар'яна Безугла вже критикувала Валерія Залужного через мобілізацію. Нардеп стверджувала, що у головнокомандувача немає часу на перевірку роботи ТЦК.

Нагадаємо, ще в лютому 2023 року народну депутатку Мар'яну Безуглу хотіли виключити зі складу парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Ініціатива виходила від члена комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Федора Веніславського.