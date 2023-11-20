"Видаляю непорозуміння": Безугла розкритикувала Залужного через мобілізацію, Ігнат їй відповів

За словами заступника голови Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, у головнокомандувача ЗСУ є час на жінку, але немає часу на перевірку роботи ТЦК і СП. На думку спікера Повітряних сил Юрія Ігната, парламентарій займається анахронізмом.

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У соцмережах розгорівся скандал — нардеп від "Слуги народу" Мар'яна Безугла звинуватила головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного в тому, що він нібито не розв'язує проблеми ЗСУ і нарвалася на хейт у коментарях. Фокус розібрався, у чому тут справа.

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Позиція Безуглої

Безугла, яка є заступником голови Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, 19 листопада опублікувала пост, у якому заявила про те, що відтепер висвітлюватиме проблеми ЗСУ.

"Звертаю увагу на процеси в ЗСУ та апелюю до військового керівництва і буду це робити більше! Постійно, аж до запиту на відставку попереднього міністра оборони, наголошувала на критичних аспектах у Міноборони. І буду! Це ДЦК (демократичний цивільний контроль над військовою організацією) — один із ключових чинників євроатлантичної інтеграції, коли цивільні спрямовують і контролюють військових. Моя місія як голови підкомітету — спонукати до змін і контролювати. Хто атакує це право, атакують здоровий глузд і нашу волю змінюватися, щоб перемогти", — написала Безугла.

Наступним постом вона опублікувала фотографії Залужного в компанії сумнівних, на її думку, людей. Включаючи мера Одеси Геннадія Труханова, ексрадника ОП Олексія Арестовича, харківського підприємця, власника Superior Golf Club і волонтера Юрія Сапронова та інших.

Далі Безугла опублікувала пост із фото Залужного в компанії членкині Громадської антикорупційної Ради при Міністерстві оборони Дани Ярової та заявила, що "у генерала є час на даму, але генерал жодного разу не був у жодному ТЦК і СП".

"Мар'яна, іди спати": "батл" Ігната і Безуглої

На дописи Безуглої 20 листопада відреагував речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, який заявив, що видаляє її з друзів у Facebook через дискредитацію головнокомандувача.

"Після відвертої дискредитації Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного цією підкомітетною, видаляю це непорозуміння публічно!" — написав Ігнат.

Безугла заявила, що це повідомлення Ігнат нібито написав, щоб "пафосно вислужитися перед ГК".

"Легше пафосно вислужитися перед ЦК, ніж бути готовим відповісти на запитання, чому, наприклад, усі дрони досі списуються через Повітряні сили, а механізм не спрощено. І вони таку дебюрократизацію для підрозділів блокують. Маємо тисячі несписаних БПЛА в бригадах. А постановка на облік — досі тяганина. Адже це ж цілий "літальний апарат!" — написала Безугла.

Нардеп додала, що "жодної дискредитації не було", а вона лише зазначила, що буде "спонукати до змін".

Далі "хейт" перенісся в коментарі під постом Ігната, де Безугла звинуватила спікера ВС у тому, що він отримав команду "зверху". І запитала, чи є недоторканні теми для обговорення, такі як, наприклад, мобілізація. На це Ігнат зазначив, що видалив її з друзів, бо вона "дістала".

"Я майже 30 календарних років у ЗСУ! І знаю, і бачу краще ніж ви! Але ви займаєтеся відвертим анахронізмом!" — написав Ігнат.

Безугла відповіла, що якщо Ігнат 30 років у ЗСУ, то він бачив, як "продавалися наші літаки, як розбиралися наші боєприпаси".

"Як не робилася реформа ЗСУ, і навіть зараз спонукати щось зробити наскрізне — еквілібристика. Але добре, що в ЗСУ так багато мобілізованих, які, звичайно, не служили 30 років, але можуть побачити логіку процесів свіжо", — додала Безугла.

Ігнат же відповів, що змінювати що-небудь можуть якраз депутати, а не військові.

"Мар'яна Безугла Ну я ж не депутат, щоб щось змінювати! А живу на одну зарплату... скромно! І за кордоном жодного разу не відпочивав за всі!!!! к*рва тридцять років, розумієш???" — написав Ігнат.

Нагадаємо, 9 листопада у відповідь на публікації в західних ЗМІ радник глави ОП Михайло Подоялк заявив, що розколу між політичним і військовим керівництвом України, між президентом Володимиром Зеленським і головнокомандувачем Валерієм Залужним, немає.