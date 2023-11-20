"Удаляю недоразумение": Безуглая раскритиковала Залужного из-за мобилизации, Игнат ей ответил

По словам зампреда Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, у главнокомандующего ВСУ есть время на женщину, но нет времени на проверку работы ТЦК и СП. По мнению спикера Воздушных сил Юрия Игната, парламентарий занимается анахронизмом.

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В соцсетях разгорелся скандал — нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая обвинила главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного в то, что он якобы не решает проблемы ВСУ и нарвалась на хейт в комментариях. Фокус разобрался, в чем тут дело.

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Позиция Безуглой

Безуглая, которая является заместителем председателя Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки 19 ноября опубликовала пост, в котором заявила о том, что отныне будет освещать проблемы ВСУ.

"Обращаю внимание на процессы в ВСУ и апеллирую к военному руководству и буду это делать больше! Постоянно, вплоть до запроса на отставку предыдущего министра обороны, подчеркивала критические аспекты в Минобороны. И буду! Это ДЦК (демократический гражданский контроль над военной организацией) — один из ключевых факторов евроатлантической интеграции, когда гражданские направляют и контролируют военных. Моя миссия как председателя подкомитета — побуждать к изменениям и контролировать. Кто атакует это право, атакуют здравый смысл и нашу волю меняться, чтобы победить", — написала Безуглая

Следующим постом она опубликовала фотографии Залужного в компании, сомнительных, по ее мнению людей. Включая мэра Одессы Геннадия Труханова, экс-советника ОП Алексея Арестовича, харьковского предпринимателя, владельца Superior Golf Club и волонтера Юрия Сапронова и других.

Далее Безуглая опубликовала пост с фото Залужного в компании члена Общественного антикоррупционного Совета при Министерстве обороны Даны Яровой и заявила, что "у генерала есть время на даму, но генерал ни разу не был ни в одном ТЦК и СП".

"Марьяна, иди спать": "батл" Игната и Безуглой

На сообщения Безуглой 20 ноября отреагировал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, который заявил, что удаляет ее из друзей в Facebook из-за дискредитации главнокомандующего.

"После откровенной дискредитации Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного этой подкомитетной, удаляю это недоразумение публично!" — написал Игнат.

Безуглая заявила, что это сообщение Игнат якобы написал, дабы "пафосно выслужиться перед ГК".

"Легче пафосно выслужиться перед ГК, чем быть готовым ответить на вопрос, почему например, все дроны до сих пор списываются через Воздушные силы, а механизм не упрощен. И они такую дебюрократизацию для подразделений блокируют. Имеем тысячи несписанных БПЛА в бригадах. А постановка на учет — до сих пор волокита. Ведь это же целый "летательный аппарат!" — написала Безуглая.

Нардеп добавила, что "никакой дискредитации не было", а она лишь отметила, что будет "побуждать к изменениям".

Далее "хейт" перенесся в комментарии под постом Игната, где Безуглая обвинила спикера ВС в том, что он получил команду "сверху". И спросила, есть ли неприкосновенные темы для обсуждения, такие как, к примеру, мобилизация. На это Игнат отметил, что удалил ее из друзей, потому что она "достала".

"Я почти 30 календарных лет в ВСУ! И знаю, и вижу лучше чем вы! Но вы занимаетесь откровенным анахронизмом!" — написал Игнат.

Безуглая ответила, что если Игнат 30 лет в ВСУ, то он видел, как "продавались наши самолеты, как разбирались наши боеприпасы".

"Как не делалась реформа ВСУ, и даже сейчас побудить что-то сделать сквозное — эквилибристика. Но хорошо, что в ВСУ так много мобилизованных, которые, конечно, не служили 30 лет, но могут увидеть логику процессов свежо", — добавила Безуглая.

Игнат же ответил, что менять что-либо могут как раз депутаты, а не военные.

"Марьяна Безуглая Ну я же не депутат, чтобы что-то менять! А живу на одну зарплату… скромно! И за границей ни разу не отдыхал за все!!!! к*рва тридцать лет, понимаешь???" — написал Игнат.

Напомним, 9 ноября в ответ на публикации в западных СМИ советник главы ОП Михаил Подоялк заявил, что раскола между политическим и военном руководством Украины, между президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим Валерием Залужным, нет.