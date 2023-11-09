Чутки допомагають Росії: в ОП розповіли, чи є у Зеленського конфлікт із Залужним (відео)

Радник глави ОП Михайло Подоляк заявив, що Росія хоче домогтися того, щоб в Україні почався внутрішній політичний конфлікт. У Кремлі хочуть, щоб українці почали воювати між собою, забувши про те, що відбувається зовні.

Related video

Розколу між політичним і військовим керівництвом України, між президентом Володимиром Зеленським і головнокомандувачем Валерієм Залужним, немає. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю "24 каналу".

За його словами, глава держави щодня проводить селектори й військові кабінети. Через день проходять "Ставки", де він спілкується із Залужним.

"Є абсолютна синхронізація у спробах зрозуміти, які потрібні корективи до тактики чи стратегії. Ці корективи постійно обговорюються в різних конфігураціях для того, щоб збільшити ефективність роботи по лінії фронту нашої армії. І це об'єктивний процес", — сказав Подоляк.

Він зазначив, що Росія хоче домогтися того, щоб в Україні почався внутрішній політичний конфлікт. У Кремлі хочуть, щоб українці почали воювати між собою, забувши про те, що відбувається зовні.

Подоляк вважає, що люди, які поширюють чутки та намагаються розпалити конфлікт, "не розуміють ницість того, що роблять". Ба більше, вони займатимуться цим і далі. Однак усі чутки про конфлікт — не відповідають дійсності.

За словами Подоляка, українське керівництво має ці спростовувати.

"Сьогодні практично вже два роки повномасштабної війни. Понад 600 днів — це величезний термін, коли ви будете мати певні психоемоційні складнощі. З розумінням ставимося до цих складнощів, тому що людям важко жити", — заявив Подоляк.

Михайло Подоляк розповів про чутки про конфлікт Зеленського із Залужним (дивитися з 13:28)

Чутки про відставку Залужного: що відомо

Нагадаємо, що 7 листопада депутат Верховної Ради від "Європейської Солідарності" Володимир Ар'єв написав із посиланням на джерела, що Умеров вніс подання про звільнення Валерія Залужного. Потім Ар'єв видалив свій пост і заявив, що "з багатьох інших джерел кажуть, що це не так".

Пізніше Глава Міноборони Умеров прокоментував "подання на відставку Залужного", заявивши, що подібні вкидання розколюють українське суспільство.

"Деякі нечистоплотні політики сьогодні намагаються розколоти українське суспільство — це нічим не краще за те, що роблять російські пропагандисти. Інформаційна війна є складовою російської агресії проти України. Не варто ставати в ній пішаками й тим більше помічниками", — наголосив міністр.