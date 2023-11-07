Експерт розповів про те, коли Залужний стане політичним конкурентом для Зеленського

Якщо так станеться, що Залужного "вичавлять з війни", то він точно піде у політику. Головнокомандувач ЗСУ може перетворитися на головного політичного конкурента Володимира Зеленського, вважає політолог.

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Українське суспільство довіряє головнокомандувачу ЗСУ генералу Валерію Залужному, його вважають стриманим та непублічним, здатним ухвалювати зважені рішення. Про це говорять політичні експерти у коментарях Фокусу для матеріалу "Зеленський або Залужний. Чи може бойовий генерал перемогти на виборах в Україні".

"Звертаючись до логіки подій останніх двох років, очевидно, у Залужного один інтерес — перемога на полі бою над Росією. Все решта, як показує досвід, йому нецікаво. Він не робить гучних заяв, в телевізорі не виступає, на публіці не з’являється. Його також не помітно на дипломатичних зустрічах та рекламних плакатах. Аби Залужний прагнув піти у політику, він би був більш активним — прямо чи в прихованій формі. Як військовий і генерал просто робить свою роботу так, аби вороги ще 100 років боялись лізти на цю територію", — переконаний політолог Микола Давидюк.

"Ми з вами не можемо відповісти за Залужного, чи є у нього політичні амбіції, — відповідає риторично на запитання про ймовірне політичне майбутнє Залужного політолог Петро Олещук. — Будь-які політичні амбіції для військовослужбовця означають потребу залишити ЗСУ. Для багатьох з них — це не належна підстава".

Нагадаємо, видання The New York Times написало, що закиди Зеленського до Залужного показують розкол у керівництві країни. Редакція відзначила реакцію заступника керівника Офісу президента, Ігоря Жовкви, на колонку Валерія Залужного в журналі The Economist.

Більше читайте в матеріалі Фокуса "Зеленський або Залужний. Чи може бойовий генерал перемогти на виборах в Україні".