Эксперт рассказал о том, когда Залужный станет политическим конкурентом для Зеленского

Если так случится, что Залужного "выжмут с войны", то он точно пойдет в политику. Главнокомандующий ВСУ может превратиться в главного политического конкурента Владимира Зеленского, считает политолог.

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Украинское общество доверяет главнокомандующему ВСУ генералу Валерию Залужному, его считают сдержанным и непубличным, способным принимать взвешенные решения. Об этом говорят политические эксперты в комментариях Фокуса для материала "Зеленский или Залужный. Может ли боевой генерал победить на выборах в Украине".

"Обращаясь к логике событий последних двух лет, очевидно, у Залужного один интерес — победа на поле боя над Россией. Все остальное, как показывает опыт, ему неинтересно. Он не делает громких заявлений, в телевизоре не выступает, на публике не появляется. Его также не заметно на дипломатических встречах и рекламных плакатах. Если бы Залужный стремился пойти в политику, он бы был более активным — прямо или в скрытой форме. Как военный и генерал просто делает свою работу так, чтобы враги еще 100 лет боялись лезть на эту территорию", — убежден политолог Николай Давидюк.

"Мы с вами не можем ответить за Залужного, есть ли у него политические амбиции, — отвечает риторически на вопрос о вероятном политическом будущем Залужного политолог Петр Олещук, — Любые политические амбиции для военнослужащего означают необходимость покинуть ВСУ. Для многих из них — это не надлежащее основание".

Напомним, издание The New York Times написало, что упреки Зеленского к Залужному показывают раскол в руководстве страны. Редакция отметила реакцию заместителя руководителя Офиса президента, Игоря Жовквы, на колонку Валерия Залужного в журнале The Economist.

Больше читайте в материале Фокуса "Зеленский или Залужный. Может ли боевой генерал победить на выборах в Украине".