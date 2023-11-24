Мобілізація в Україні: комендант пояснив, чи можуть чоловіків силою забирати до ТЦК (відео)

У Львівській ОВА пояснили, що в повноваження військовослужбовців ТЦК та СП входить складання протоколу про адміністративні порушення. При виникненні конфліктних ситуацій треба викликати правоохоронні органи.

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Жодним чином не встановлено, що працівники Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки мають право силоміць затримувати громадян. В разі виникнення конфліктної ситуації, потрібно звернутися до правоохоронних органів. Про це повідомив комендант Львівщини Тарас Грень в інтерв'ю телеканалу НТА.

"Ми можемо говорити, що коли порушуються вимоги закону, для прикладу, неадекватна поведінка, ті чи інші образи, тоді військовослужбовці ТЦК повинні звертатися до правоохоронних органів для належного реагування", — наголошує Грень.

Представники ТЦК та СП не мають "функції по затриманню"

Як зазначив комендант Львівщини, представники ТЦК та СП можуть виписати повістку особі, яка не надала документи для перевірки, але не затримувати особу.

"Уповноважені особи ТЦК не мають функції по затриманню, притягнення до адміністративної відповідальності тощо", — каже Грень.

Якщо виникає конфліктна ситуація, потрібно викликати поліцію

За словами колишнього заступника голови Львівської ОДА, в повноваження військовослужбовців ТЦК та СП входить складання протоколу про адміністративні порушення. Він наголосив, що при виникненні конфліктних ситуацій варто викликати правоохоронні органи, які повинні сформувати ті чи інші документи, протоколи та реагувати відповідно до законодавства.

Окрім того, він зазначив, що керівництво поліції Львівської області повинно пояснити, яким чином слід вчинити правоохоронцям при отриманні подібного виклику.

У Львові працівники ТЦК "запакували" чоловіка та вибили телефон із рук жінки

Нагадаємо, раніше регіональне видання "Варта1" повідомило, що у Львові нібито працівники ТЦК силоміць заштовхали чоловіка в бус і вибили з рук телефон у жінки.

Відомо, що інцидент стався ввечері 21 листопада на вул. Гавришкевича. У чоловіка з жінкою виник конфлікт із п’ятьма чоловіками у військовій формі. Зокрема, особи у військовій формі "запакували" чоловіка в червоний автомобіль і поїхали.

Жінку, яка намагалася відбити чоловіка, силоміць утримували інші особи у формі. Як можна побачити на відео, вони нецензурно висловлювалися щодо неї, а один із чоловіків вибив з її рук телефон. Далі особи сіли в білий бус і поїхали.

Нагадаємо, у Львівській обласній військовій адміністрації видали наказ, яким дозволили працівникам ТЦК перевіряти документи в чоловіків призовного віку. Варто зазначити, що чинне законодавство надає право перевіряти документи лише поліцейським і представникам декількох інших силових структур.

Також 9 листопада у Львові мешканці зняли на відео, як люди у військовій формі насильно заштовхнули чоловіка в бус. В обласному ТЦК та СП підтвердили, що інцидент стався за участі працівників військкомату й зазначили, що проводиться службова перевірка.