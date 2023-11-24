Мобилизация в Украине: комендант объяснил, могут ли мужчин силой забирать в ТЦК (видео)

Во Львовской ОВА объяснили, что в полномочия военнослужащих ТЦК и СП входит составление протокола об административных нарушениях. При возникновении конфликтных ситуаций надо вызывать правоохранительные органы.

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Никоим образом не установлено, что работники Территориальных центров комплектования и социальной поддержки имеют право силой задерживать граждан. В случае возникновения конфликтной ситуации, нужно обратиться в правоохранительные органы. Об этом сообщил комендант Львовщины Тарас Грень в интервью телеканалу НТА.

"Мы можем говорить, что когда нарушаются требования закона, например, неадекватное поведение, те или иные оскорбления, тогда военнослужащие ТЦК должны обращаться в правоохранительные органы для надлежащего реагирования", — отмечает Грень.

Представители ТЦК и СП не имеют "функции по задержанию"

Как отметил комендант Львовщины, представители ТЦК и СП могут выписать повестку лицу, которое не предоставило документы для проверки, но не задерживать человека.

"Уполномоченные лица ТЦК не имеют функции по задержанию, привлечению к административной ответственности и т.д.", — говорит Грень.

Если возникает конфликтная ситуация, нужно вызвать полицию

По словам бывшего заместителя председателя Львовской ОГА, в полномочия военнослужащих ТЦК и СП входит составление протокола об административных нарушениях. Он отметил, что при возникновении конфликтных ситуаций следует вызывать правоохранительные органы, которые должны сформировать те или иные документы, протоколы и реагировать в соответствии с законодательством.

Кроме того, он отметил, что руководство полиции Львовской области должно объяснить, каким образом следует поступить правоохранителям при получении подобного вызова.

Во Львове работники ТЦК "запаковали" мужчину и выбили телефон из рук женщины

Напомним, ранее региональное издание "Варта1" сообщило, что во Львове якобы работники ТЦК силой затолкали мужчину в бус и выбили из рук телефон у женщины.

Известно, что инцидент произошел вечером 21 ноября на ул. Гавришкевича. У мужчины с женщиной возник конфликт с пятью мужчинами в военной форме. В частности, лица в военной форме "запаковали" мужчину в красный автомобиль и уехали.

Женщину, которая пыталась отбить мужчину, силой удерживали другие лица в форме. Как можно увидеть на видео, они нецензурно выражались в отношении нее, а один из мужчин выбил из ее рук телефон. Далее лица сели в белый бус и уехали.

Напомним, во Львовской областной военной администрации издали приказ, которым разрешили работникам ТЦК проверять документы у мужчин призывного возраста. Стоит отметить, что действующее законодательство дает право проверять документы только полицейским и представителям нескольких других силовых структур.

Также 9 ноября во Львове жители сняли на видео, как люди в военной форме насильно затолкали мужчину в бус. В областном ТЦК и СП подтвердили, что инцидент произошел с участием работников военкомата и отметили, что проводится служебная проверка.