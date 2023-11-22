Во Львове работники ТЦК "запаковали" мужчину и выбили телефон из рук женщины (видео)

Женщина пыталась "отбить" своего мужа, однако люди в военной форме ее силой удерживали. Когда она пыталась заснять инцидент на видео, у нее выбили телефон из рук.

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Во Львове якобы работники ТЦК силой затолкали мужчину в бус и выбили из рук телефон у женщины. Об этом информирует региональное издание "Варта1".

Известно, что инцидент произошел вечером 21 ноября на ул. Гавришкевича. У мужчины с женщиной возник конфликт с пятью мужчинами в военной форме. В частности, во время него лица в военной форме "запаковали" в красный автомобиль и уехали.

Тем временем женщину, которая пыталась "отбить" мужчину, силой удерживали другие люди в форме. Как можно увидеть на видео, они нецензурно выражались к ней, а один из мужчин выбил из ее рук телефон. Далее они сели в белый бус и уехали.

Реакция Львовского областного ТЦК

Утром 22 ноября пресс-служба Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки отреагировала на инцидент. Они написали, что между людьми в военной форме и гражданским населением "возник конфликт".

Как указано в сообщении, они будут проверять причастность к этому событию работников ТЦК и выяснять все детали этого случая.

Фото: Скриншот

Напомним, во Львовской областной военной администрации издали приказ, которым разрешили работникам ТЦК проверять документы у мужчин призывного возраста. Стоит отметить, что действующее законодательство дает право проверять документы только полицейским и представителям нескольких других силовых структур.

Также 9 ноября во Львове жители сняли на видео, как люди в военной форме насильно затолкали мужчину в бус. В областном ТЦК и СП подтвердили, что инцидент произошел с участием работников военкомата и отметили, что проводится служебная проверка.