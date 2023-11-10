"Загружали силой в бус": во Львове прохожие "отбивали" человека у работников ТЦК (видео)

В соцсетях передали, что представители военкомата "паковали" человека и запрещали снимать инцидент. В ТЦК уже отреагировали, пообещав провести проверку.

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Вечером 9 ноября в центре Львова сняли "беспредел ТЦК". Соответствующими кадрами на следующий день поделились в телеграмм-канале "Реальная Война | Украина".

"Прохожие сняли момент, как военкомы "паковали" мужчину в бус и один из них пытался помешать съемке", — отметили авторы контента.

На видео видно, как люди в военной форме насильно заталкивают кого-то в бус. Другие люди в штатском ссорятся с ними, пытаются им помешать и снимают происходящее на телефоны.

"Его загружали силой в бус", — комментирует голос за кадром.

Реакция ТЦК

10 ноября на инцидент отреагировала пресс-служба Львовского областного ТЦК и СП. Она отметила, что в интернете распространяется информация о "конфликтной ситуации" между гражданскими людьми и работниками военкомата.

Пресс-служба заверила, что командование ТЦК устанавливает обстоятельства случая и проводит служебную проверку.

"Уверяем, что с нашей стороны будут осуществлены все необходимые меры в кратчайшие сроки, будут установлены все подробности и приняты все необходимые решения", — заявили в ТЦК.

Публикация пресс-службы Львовского областного ТЦК от 10 ноября Фото: Скриншот

Напомним, адвокат Яна Мею объяснила, можно ли снимать работников ТЦК во время вручения повестки. Также она ответила, могут ли представители военкомата использовать нагрудную камеру.

Адвокат Николай Максимов рассказал Фокусу, как правильно реагировать на похищение человека посреди улицы. По его словам, попытки препятствования военным могут обернуться ответственностью за нападение.