Доставайте телефоны и зовите полицию: юрист рассказал, как действовать очевидцам незаконной мобилизации

Очередной скандал с работниками ТЦК. Военкомы Львова задержали на улице киевлянина на глазах у прохожих и привезли в военкомат. В соцсетях утверждают, что ночью ему оформили медкомиссию, а утром доставили на полигон. Фокус узнавал, как люди могут бороться с мобилизационным беспределом.

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В соцсетях публикуют кадры жесткой мобилизации во Львове. Мужчина приехал во Львов из Киева и во время прогулки по городу был задержан сотрудниками ТЦК. Примечательно, что призывника задержали на глазах у свидетелей и отвезли в военкомат на улице Липинского.

Прохожие пытались защитить мужчину и осуждали незаконные действия сотрудников ТЦК. Ночью задержанному могли провести медкомиссию, а утром доставить на полигон в Ровенской области, отмечают в соцсетях.

Утверждается, что сейчас мужчину не отпускают, поскольку он уже мобилизован. Львовский ТЦК заявил о начале проверки "конфликтной ситуации между гражданскими и гражданами в военной форме".

Стоит отметить, что 10 октября стало известно об увольнении с должности начальника Львовского областного военкомата Дениса Чаюка. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный принял такое решение всего через месяц работы специалиста. СМИ пишут, что Чаюка назначили заместителем командира одной из воинских частей. Кто станет новым начальником Львовского областного ТЦК, пока загадка.

Военкомы тащат людей: как быть очевидцам?

Если человека на улице похищают люди в военной форме, он кричит о помощи, то проходящим мимо людям стоит снимать происходящее на видео и сразу вызывать полицию, говорит Фокусу адвокат юридической компании RIYAKO & PARTNERS Николай Максимов.

"Препятствовать физически будет себе дороже. Юридически потом могут квалифицировать как самоуправство, а если тронуть военного, то как нападение. А если не с правовой точки зрения, то вас просто скрутят и вместе с мобилизованным доставят в ТЦК. Остается только снимать на видео и решать через полицию, если человека куда-то тянут без его воли", — пояснил юрист.

В оживленных районах крупных городов мобилизованным вполне могут помочь крики. Было много случаев, когда женщины препятствовали незаконной деятельности и оказывали психологический эффект на военкомов, продолжил он.

Случаи прохождения "ночных" медкомиссий в ТЦК вполне реальны, как и отправка на полигон буквально на следующий день — человека признают годным и дают повестку на отправку, отмечает Максимов.

"Если человек не находится в базе розыска и адекватно общается с работниками ТЦК, шанс маленький что так будут тащить. Оказавшийся во Львове мог получить две и более повесток. Возможно оказал сопротивление и грубо общался", — предположил юрист.

Напомним, в Украине с октября запустили Единый электронный реестр военнообязанных "Оберег", который собирает персональные данные о мужчинах из нескольких ведомств. Законодательство предусматривает вручение повестки только в бумажном виде и лично в руки.

Военкомы уверяют, что когда уклонистов бросают на линию фронта и они оказываются среди боевых побратимов, у них меняется восприятие войны. Мужчины якобы становятся "прекрасными воинами", полагает спикер Полтавского областного ТЦК Роман Истомин.