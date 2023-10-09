Мобилизация в Украине: в ТЦК объяснили, какая польза от уклонистов на фронте

По мнению представителя военкомата, во время боевых действий поведение уклонистов меняется. Оказавшись на линии фронта, они становятся полезными и начинают понимать свою ответственность.

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Из-за вторжения РФ в Украину до 15 ноября 2023 года продлено военное положение и всеобщая мобилизация. Совершеннолетних граждан в возрасте от 18 до 60 лет мобилизуют в ряды ВСУ — этим делом занимаются Территориальные центры комплектования (ТЦК). Отдельные граждане пытаются уклониться от военной службы, но в ТЦК видят положительную сторону в таких случаях. Об этом пишет издание "Телеграф".

Журналисты издания пообщались с представителем Полтавского областного ТЦК и СП майором Романом Истоминым. Майор объяснил, что бояться воевать — это нормально. Также затронул вопрос, есть ли польза в мобилизации уклониста и как их могут наказать.

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Мобилизация в Украине — какая польза от уклонистов

Истомин объяснил: когда уклонист оказывается среди боевых побратимов на линии фронта, то у него меняется отношение к ситуации. Во-первых, он понимает, что позади него — мирное население, которое нужно защитить. Во-вторых, рядом с ним оказываются боевые побратимы, которых нельзя подвести во время выполнения задания. После такого человек меняется и становится воином.

"Мне известен не один случай, когда мужчины, которые не желали служить, попадая в подразделение, абсолютно менялись и становились прекрасными воинами", — озвучил свою позицию майор.

Вручение повестки во время мобилизации — подробности

По мнению представителя военкомата, в 2023 году граждане перестали бояться войны, в отличие от первых месяцев 2022 года. Когда же ВСУ остановили продвижение ВС РФ, то начали бояться не врага, а мобилизации и военкоматов.

"Потом население начало бояться самой мобилизации, которая напрямую связана с ТЦК. То есть, страх быть мобилизованным перешел на ТЦК", — сказал Истомин.

Однако человеку не стоит бояться визита в ТЦК, уверен военный. Если у него есть основания для отсрочки, то нужно предоставить соответствующие документы, и вопрос будет решен.

"Бояться нас абсолютно бессмысленно, особенно, если у человека нет никаких нарушений, связанных с военным учетом. Если он, например, имеет право на отсрочку, просто предоставляет документы и идет себе".

Граждане могут получить два вида повестки, пояснил майор:

повестка для сверки военно-учетных данных — тогда нужно явиться в ТЦК, пройти военно-врачебную комиссию, предоставить документы об изменении семейного положения и тому подобное. Эта повестка — "не для того, чтобы человека сразу же отправить на фронт, о чем, кстати, врут российские пропагандисты";

боевая повестка (или "мобилизационное распоряжение") — вручается после прохождения ВВК, в ней указывается дата, время и место, куда должен прийти военнообязанный.

Наказание за уклонения от визита в ТЦК

Майор Истомин рассказал о возможных наказаниях за уклонение от визита в военкомат. Граждане, которые получили повестку для сверки учетных данных, или отказываются ее получать, могут понести административное наказание. В частности, речь идет о статье 210 КУоАП, согласно которой штрафуют на сумму от 800 до 1700 грн.

Если же гражданин не выполнил требований мобилизационной повестки, то предусмотрена уже и уголовная ответственность, отметил представитель полтавского военкомата.

Отметим, согласно заявлению министра цифровой трансформации Михаила Федорова, в Украине заработал единый реестр военнообязанных. Благодаря этому проекту часть военно-учетных данных будет обновляться автоматически.

Напоминаем, 7 октября стало известно об инциденте с работниками ТЦК, который произошел в Тернопольской области. В сети опубликовали видео, на котором неизвестного гражданина силой сажали в автомобиль. Между тем несколькими днями ранее работники военкоматов рассказали об особенностях прохождения ВВК: перечислили документы, которые нужно иметь при себе.