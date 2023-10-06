"Каждый мужчина должен готовиться": в ТЦК рассказали, кого коснется мобилизация

По словам военкома Романа Истомина, в первую очередь призываются резервисты, бывшие участники АТО и ООС, а затем численность вооруженных сил увеличивается за счет военнообязанных.

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С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине действует всеобщая мобилизация. Призваны будут не все мужчины, но все военнообязанные должны осознавать, что, вероятно, им придется защищать свою страну вооруженным способом. Об этом сообщает спикер Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин в интервью Telegraf.

В ответ на вопрос охвате мобилизации для всех украинских мужчин, было сказано, что каждый призывник должен готовиться защищать свою страну.

"Ну, если говорить о "всех" как обо всем населении Украины, то вряд ли. Но если брать именно военнообязанных граждан, то вполне возможно. Я бы сказал так: каждый мужчина уже должен понять, что ему, скорее всего, придется защищать Родину с оружием в руках. И он должен к этому готовиться", — сказал Истомин.

По его словам, в первую очередь проводится призыв резервистов, бывших участников АТО, ООС с постепенным наращиванием численности войск за счет проходивших службу военнообязанных.

Напомним, представитель Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин рассказал, с какими заболеваниями могут мобилизовать в ряды ВСУ. По его словам, решение по каждому случаю рассматривает ВВК. Кроме этого, существует список тяжелых болезней, которые считаются основанием для снятия с воинского учета.

Ранее сообщалось о заболеваниях, которые определяют военнообязанного ограниченно годным к военной службе. Однако в таком случае могут мобилизовать в случае крайней необходимости.