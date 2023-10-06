"Кожен чоловік має готуватися": у ТЦК розповіли, кого торкнеться мобілізація

За словами воєнкома Романа Істоміна, насамперед призивають резервістів, колишніх учасників АТО і ООС, а потім чисельність збройних сил збільшується за рахунок військовозобов'язаних.

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Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні діє загальна мобілізація. Призвані будуть не всі чоловіки, але всі військовозобов'язані мають усвідомлювати, що, ймовірно, їм доведеться захищати свою країну у збройний спосіб. Про це повідомляє речник Полтавського обласного ТЦК і СП майор Роман Істомін в інтерв'ю Telegraf.

У відповідь на запитання про охоплення мобілізації для всіх українських чоловіків, було сказано, що кожен призовник має готуватися захищати свою країну.

"Ну, якщо говорити про "всіх" як про все населення України, то навряд чи. Але якщо брати саме військовозобов'язаних громадян, то цілком можливо. Я б сказав так: кожен чоловік уже має зрозуміти, що йому, найімовірніше, доведеться захищати Батьківщину зі зброєю в руках. І він має до цього готуватися", — сказав Істомін.

За його словами, насамперед проводиться призов резервістів, колишніх учасників АТО, ООС із поступовим нарощуванням чисельності військ за рахунок військовозобов'язаних, які проходили службу.

Нагадаємо, представник Полтавського обласного ТЦК і СП майор Роман Істомін розповів, з якими захворюваннями можуть мобілізувати до лав ЗСУ. За його словами, рішення щодо кожного випадку розглядає ВЛК. Крім цього, існує список важких хвороб, які вважаються підставою для зняття з військового обліку.

Раніше повідомлялося про захворювання, які визначають військовозобов'язаного обмежено придатним до військової служби. Однак у такому разі можуть мобілізувати в разі крайньої необхідності.