Мобілізація в Україні: у ТЦК розповіли, з якими хворобами тепер беруть в армію

Спікер Полтавського обласного ТЦК і СП майор Роман Істомін пояснив, що мобілізація не завжди означає відправлення на передову, а захищати Батьківщину можна і в тилу.

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Міністерство оборони України, згідно з наказом № 490 від 18 серпня 2023 року, зняло обмеження на визначення придатності до військової служби. Водночас змінилися положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ. Речник Полтавського обласного ТЦК і СП майор Роман Істомін розповів, з якими захворюваннями тепер можуть мобілізувати і чи обов'язково не повністю здорові люди опиняться на передовій. Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Телеграф".

"Список хвороб [виключених зі списку підстав для відтермінування], якщо не помиляюся, розписано на 400 сторінках... Але рішення по кожному випадку, по кожній конкретній людині — за ВЛК", — пояснив Роман Істомін, зазначивши, що водночас зберігся перелік важких захворювань, які слугують підставою для зняття з військового обліку.

Зокрема, підставою для відстрочки більше не є:

клінічно вилікуваний туберкульоз;

вірусні гепатити з незначним порушенням функцій;

безсимптомне носійство ВІЛ;

хвороби крові та кровотворних органів;

хвороби ендокринної системи з незначними порушеннями функцій;

легкі короткочасні хворобливі прояви психічних розладів.

Згідно з останніми змінами нормативних документів, визначено три категорії придатності до військової служби:

придатний;

обмежено придатний;

не придатний.

Висновки про обмежену придатність робляться виключно на підставі стану здоров'я конкретної людини. Після спілкування з призовником, його обстеження і здачі аналізів ВЛК робить висновок, на підставі якого виноситься постанова про його придатність, постановку на облік і можливу мобілізацію.

Тепер, у зв'язку зі зміною списку захворювань, деяким військовозобов'язаним змінять категорію з "непридатний" на "обмежено придатний".

Що означає обмежена придатність

Військовозобов'язаний, визнаний обмежено придатним, не може виконувати будь-яких дій. Під час видачі висновку військово-лікарська комісія вказує, до чого саме призовник не придатний.

"Комусь, наприклад, протипоказано перебувати в замкнутому просторі, а комусь — на відкритому. Комусь не можна багато копати, а комусь — носити бронежилет, бо в нього проблеми зі спиною. А в когось плоскостопість 3-го ступеня... Це тонкий підхід", — пояснив Істомін.

Залежно від рекомендацій ВЛК, призовника відправляють на службу в той підрозділ, де його стан здоров'я не завадить йому виконувати свої обов'язки, а ці обов'язки зі свого боку не стануть причиною критичного погіршення його здоров'я.

Істомін зазначає, що в ті підрозділи, де від призовника вимагається хороша фізична підготовка і передбачаються складні навантаження, обмежено придатних відправляти точно не будуть. Тобто, з висновком про обмежену придатність призовникам закритий шлях у наступні армійські підрозділи:

Сили спеціальних операцій (ССО);

десантно-штурмові війська (ДШВ);

морська піхота (МП).

Насамперед призовників, які мають захворювання, що дають змогу їх мобілізувати, відправлятимуть на службу в різні військові установи, на склади, для обслуговування постачання фронту тощо.

"Армія — це не тільки передова. Тому громадянин може захищати Батьківщину, перебуваючи в умовному тилу. Він також є захисником, військовослужбовцем, хоч і обмежено придатним", — наголосив Істомін.

Нагадаємо, Міноборони звузило перелік захворювань, з якими не можна служити в армії. Вирішальним критерієм непридатності до військової служби є тяжкість прояву захворювання, яка визначається під час проходження ВЛК.