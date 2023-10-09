Мобілізація в Україні: в ТЦК пояснили, яка користь від ухилянтів на фронті

На думку представника військкомату, під час бойових дій поведінка ухилянтів змінюється. Опинившись на лінії фронту, вони стають корисними і починають розуміти свою відповідальність.

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Через вторгнення РФ в Україні до 15 листопада 2023 року продовжено воєнний стан та загальну мобілізацію. Повнолітніх громадян відом від 18 до 60 років мобілізують до лав ЗСУ — цією справою займаються Територіальні центри комплектування (ТЦК). Окремі громадяни намагаються ухилитись від військової служби, але в ТЦК бачать позитивну сторону у таких випадках. Про це пише видання "Телеграф".

Журналісти видання поспілкувались з представником Полтавського обласного ТЦК та СП майором Романом Істоміним. Майор пояснив, що боятись воювати — це нормально. Також торкнувся питання, чи є користь у мобілізації ухилянта та як його можуть покарати.

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Мобілізація в Україні — яка користь від ухилянтів

Істомін пояснив: коли ухилянт опиняється серед бойових побратимів на лінії фронту, то у нього змінюється ставлення до ситуації. По-перше, він розуміє, що позаду нього — мирне населення, яке потрібно захистити. По-друге, поруч з ним опиняються бойові побратими, яких не можна підвести під час виконання завдання. Після такого людина змінюється і стає воїном.

"Мені відомий не один випадок, коли чоловіки, які не бажали служити, потрапляючи в підрозділ, абсолютно змінювалися і ставали прекрасними воїнами", — озвучив свою позицію майор.

Вручення повістки під час мобілізації — подробиці

На думку речника військкомату, у 2023 році громадяни перестали боятись війни, на відміну від перших місяців 2022 року. Коли ж ЗСУ зупинили просування ЗС РФ, то почали боятись не ворога, а мобілізації та військкомів.

"Потім населення почало боятись самої мобілізації, яка напряму́ пов’язана з ТЦК. Тобто, страх бути мобілізованим перейшов на ТЦК", — сказав Істомін.

Однак людині не варто боятись візиту до ТЦК, впевнений військовий. Якщо у неї є підстави для відстрочки, то потрібно надати відповідні документи, і питання буде вирішено.

"Боятися нас абсолютно безглуздо, особливо, якщо у людини нема ніяких порушень, пов’язаних із військовим обліком. Якщо вона, наприклад, має право на відстрочку, просто надає документи і йде собі".

Громадяни можуть отримати два види повістки, пояснив майор:

повістка для звірення військово-облікових даних — тоді потрібно з'явитись в ТЦК, пройти військово-лікарському комісію, надати документи про зміну сімейного стану тощо. Ця повістка — "не для того, щоб людину одразу же відправити на фронт, про що, до речі, брешуть російські пропагандисти";

бойова повістка (або "мобілізаційне розпорядження") — вручається після проходження ВЛК, у ній вказується дата, час і місце, куди має прийти військовозобов'язаний чоловік.

Покарання від ухилення від візиту в ТЦК

Майор Істомін розповів про можливі покарання за ухилення від візиту до військкомату. Громадяни, які отримали повістку для звірення облікових даних, або відмовляються її отримувати, можуть понести адміністративне покарання. Зокрема, ідеться про статтю 210 КУпАП, згідно з якою штрафують на суму від 800 до 1700 грн.

Якщо ж громадянин не виконав вимог мобілізаційної повістки, то передбачена вже й кримінальна відповідальність, зазначив речник полтавського військкомату.

Зазначимо, згідно з заявою міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, в Україні запрацював єдиний реєстр військовозобов'язаних. Завдяки цьому проєкту частина військово-облікових даних буде оновлюватись автоматично.

Нагадуємо, 7 жовтня стало відомо про інцидент з працівниками ТЦК, який стався у Тернопільській області. У мережі опублікували відео, на якому невідомого громадянина силоміць садовили в автомобіль. Між тим кількома днями раніше працівники військкоматів розповіли про особливості проходження ВЛК: перелічили документи, які потрібно мати при собі.