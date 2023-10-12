Діставайте телефони і кличте поліцію: юрист розповів, як діяти очевидцям незаконної мобілізації

Черговий скандал із працівниками ТЦК. Військкоми Львова затримали на вулиці киянина на очах у перехожих і привезли до військкомату. У соцмережах стверджують, що вночі йому оформили медкомісію, а вранці доставили на полігон. Фокус дізнавався, як люди можуть боротися з мобілізаційним свавіллям.

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У соцмережах публікують кадри жорсткої мобілізації у Львові. Чоловік приїхав до Львова з Києва і під час прогулянки містом був затриманий співробітниками ТЦК. Примітно, що призовника затримали на очах у свідків і відвезли до військкомату на вулиці Липинського.

Перехожі намагалися захистити чоловіка і засуджували незаконні дії співробітників ТЦК. Вночі затриманому могли провести медкомісію, а вранці доставити на полігон у Рівненській області, зазначають у соцмережах.

Стверджується, що зараз чоловіка не відпускають, оскільки він уже мобілізований. Львівський ТЦК заявив про початок перевірки "конфліктної ситуації між цивільними та громадянами у військовій формі".

Варто зазначити, що 10 жовтня стало відомо про звільнення з посади начальника Львівського обласного військкомату Дениса Чаюка. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний ухвалив таке рішення лише через місяць роботи фахівця. ЗМІ пишуть, що Чаюка призначили заступником командира однієї з військових частин. Хто стане новим начальником Львівського обласного ТЦК, поки загадка.

Військкоми тягнуть людей: як бути очевидцям?

Якщо людину на вулиці викрадають люди у військовій формі, вона кричить про допомогу, то людям, які проходять повз, варто знімати те, що відбувається, на відео й одразу викликати поліцію, каже Фокусу адвокат юридичної компанії RIYAKO & PARTNERS Микола Максимов.

"Перешкоджати фізично буде собі дорожче. Юридично потім можуть кваліфікувати як самоуправство, а якщо зачепити військового, то як напад. А якщо не з правового погляду, то вас просто скрутять і разом із мобілізованим доправлять у ТЦК. Залишається тільки знімати на відео і вирішувати через поліцію, якщо людину кудись тягнуть без її волі", — пояснив юрист.

У жвавих районах великих міст мобілізованим цілком можуть допомогти крики. Було багато випадків, коли жінки перешкоджали незаконній діяльності та чинили психологічний ефект на воєнкомів, продовжив він.

Випадки проходження "нічних" медкомісій у ТЦК цілком реальні, як і відправлення на полігон буквально наступного дня — людину визнають придатною і дають повістку на відправлення, зазначає Максимов.

"Якщо людина не перебуває в базі розшуку й адекватно спілкується з працівниками ТЦК, шанс маленький, що так будуть тягнути. Той, хто опинився у Львові, міг отримати дві і більше повісток. Можливо чинив опір і грубо спілкувався", — припустив юрист.

Нагадаємо, в Україні з жовтня запустили Єдиний електронний реєстр військовозобов'язаних "Оберіг", який збирає персональні дані про чоловіків із кількох відомств. Законодавство передбачає вручення повістки тільки в паперовому вигляді та особисто в руки.

Військкоми запевняють, що коли ухильників кидають на лінію фронту і вони опиняються серед бойових побратимів, у них змінюється сприйняття війни. Чоловіки нібито стають "прекрасними воїнами", вважає спікер Полтавського обласного ТЦК Роман Істомін.