"Обдурила нардепів": Безуглу хочуть виключити з комітету нацбезпеки Ради

За словами члена комітету Федора Веніславського, нардепка надала недостовірну інформацію щодо законопроєкту, який дозволяє військовим обіймати посаду міністра оборони. Мар'яна Безугла у відповідь згадала про ініціативу Генштабу створити окремий розвідорган.

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У Верховній Раді пропонують відкликати народну депутатку від "Слуги народу" Мар'яну Безуглу зі складу парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Проєкт постанови №9068 з'явився на сайті Ради 28 лютого.

Ініціатор законопроєкту — член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардеп від "Слуги народу" Федір Веніславський.

Ініціатива вносить зміни до пункту 1 постанови Верховної Ради України від 29 серпня 2019 року "Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України 9-го скликання".

У записці пояснення до документа наводиться пояснення цього рішення. Безугла, на думку Веніславського, неналежно виконує обов'язки заступниці голови комітету. На засіданні комітету 16 лютого 2023 року під час розгляду у 2-му читанні проєкту закону №4210 Безугла надала колегам недостовірну інформацію щодо попереднього погодження редакції тексту документа з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО), йдеться в обґрунтуванні.

Цей законопроєкт пропонує у період дії воєнного стану дозволити призначати міністром оборони України військового без його відставки зі служби. Проєкт закону проголосували у Раді за основу 16 лютого минулого року. Загалом його досі не ухвалили. Ініціатор документа — прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Веніславський заявив, що Безугла жодних документів членам комітету не надала. У листі начальника ГУР МО Кирила Буданова від 22 лютого на ім'я голови комітету Олександра Завітневича сказано, що ГУР МО не підтримує цей законопроєкт, додав він.

"Безугла свідомо ввела в оману членів комітету шляхом надання нардепам свідомо недостовірної інформації, що саме собою містить ознаки кримінального злочину, передбаченого частиною 1 статті 351 Кримінального Кодексу України", — зауважив автор постанови.

Дії Безуглої, за словами Веніславського, становлять загрозу національній безпеці України, особливо в умовах воєнного стану.

Позиція Мар'яни Безуглої

Безугла зазначила у Facebook, що докладно прочитала пояснювальну записку до проєкту постанови Веніславського.

"Взагалі, щодо розвідки опрацьовувалася одна норма. Генеральний штаб (як один із варіантів в одній із робочих редакцій у робочій групі) пропонував створити окремий розвідувальний орган. Я зв'язалася з Будановим, він дав для опрацювання своїх фахівців і ми зняли в чернетці до другого читання такі формулювання та прописали функцію J2 (розвідоргану) у Генштабі одним реченням", — написала вона.

Нардепка впевнена, що про таку роботу говорила на засіданні комітету, і це відображено в аудіопротоколі. Після цього, як стверджує Безугла, надійшов лист за підписом Буданова, що ГУР МО проти законопроєкту №4210, бо там створюється окремий розвідувальний орган.

"Ні в редакції 1-го читання, яку ми проголосували, ні в актуальній робочій таблиці цього немає. Хто такий лист йому на підпис надав і що взагалі це за розбірки, поки що не готова відповісти. І взагалі не вважаю, що далі доцільно коментувати", — підсумувала політикиня.

Нагадаємо, що Буданов 24 лютого розповів про плани ЗС РФ щодо повномасштабного вторгнення в Україну. За його словами, у Кремлі задумували швидко перекинути повітряний десант і спецназ у Київ.

За відомостями британського видання Financial Times, президент Віктор Янукович у перші дні великої війни мав оголосити позбавленого українського громадянства екснардепа Віктора Медведчука "главою" України.