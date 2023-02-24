Підняти прапор над ОП не пізніше третьої доби: Буданов розкрив план РФ щодо захоплення Києва (відео)

За словами голови української розвідки, якби російським окупантам вдалося десантуватися у Києві, місто було б взяте.

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Росія мала лише один план вторгнення в Україну, який передбачає швидку висадку повітряного десанту та підрозділів спецпризначення в Києві та стрімкий вхід Збройних сил РФ в українську столицю. Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю журналісту Дмитру Комарову.

Буданов зазначив, що росіяни прагнули створити враження масованого наступу, щоб переконати українську владу в тому, що вони перебувають у безвихідному становищі.

"Це був взагалі єдиний план — не пізніше третьої доби підняти прапор над адміністрацією президента зі зміною керівництва... Оскільки, на їхню думку, керівництво держави мало кудись втекти. Якщо ні — вони б його знищили", — сказав голова ГУР МО.

Кирило Буданов також заявив, що, якби противнику вдалося десантуватися, українську столицю було б взято. Міністр оборони України Олексій Резніков уточнив, що росіяни планували захопити Печерські пагорби в районі НСК Олімпійського і вже намагатися звідти захоплювати урядовий квартал.

[ + – ] Кирило Буданов про перші дні повномасштабного вторгнення РФ (12:08)

Раніше ми повідомляли, що згідно з планом РФ, у перші дні повномасштабного вторгнення Російської Федерації експрезидент Віктор Янукович, який втік, повинен був виступити з відеозверненням, в якому оголосив би Віктора Медведчука керівником України.

Ще Фокус писав про те, що у річницю початку повномасштабної війни в Україні президент Володимир Зеленський провів двогодинну пресконференцію. Український лідер заявив, що найстрашнішим днем за цей час був день, коли приїхав до деокупованої Бучі.

Зі свого боку, мер Києва Віталій Кличко зазначив, що за рік повномасштабної війни у столиці 680 разів пролунав сигнал повітряної тривоги, було зруйновано понад 700 будівель та загинуло 160 мирних жителів, серед яких не менше п'яти дітей.

Ми також повідомляли, що до річниці повномасштабної війни у США надали Україні новий пакет допомоги на 2 мільярди доларів. ЗСУ отримають безпілотні системи, устаткування виявлення протидії БПЛА, і навіть запаси боєприпасів для артилерії.