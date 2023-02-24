Поднять флаг над ОП не позже третьих суток: Буданов раскрыл план РФ по захвату Киева (видео)

По словам главы украинской разведки, если бы российским оккупантам удалось десантироваться в Киеве, город был бы взят.

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У Российской Федерации был только один план вторжения в Украину, предусматривающий быструю высадку воздушного десанта и подразделений спецназначения в Киеве и стремительный вход Вооруженных сил РФ в украинскую столицу. Об этом рассказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью журналисту Дмитрию Комарову.

Буданов отметил, что россияне стремились создать впечатление массированного наступления, чтобы убедить украинскую власть в том, что они находятся в безысходном положении.

"Это был вообще единственный план — не позже третьих суток поднять флаг над администрацией президента со сменой руководства… Поскольку по их мнению руководство государства должно было куда-то убежать. Если нет — они бы его уничтожили", — сказал глава ГУР МО.

Кирилл Буданов также заявил, что, если бы противнику удалось десантироваться, украинская столица была бы взята. Министр обороны Украины Алексей Резинков уточнил, что россияне планировали захватить Печерские холмы в районе НСК Олимпийского и уже оттуда пытаться захватывать правительственный квартал.

[ + – ] Кирилл Буданов о первых днях полномасштабного вторжения РФ (12:08)

Ранее мы сообщали, что согласно плану РФ, в первые дни полномасштабного вторжения Российской Федерации сбежавший экс-президент Виктор Янукович должен был выступить с видеообращением, в котором объявил бы Виктора Медведчука руководителем Украины.

Еще Фокус писал о том, что в годовщину начала полномасштабной войны в Украине президент Владимир Зеленский провел двухчасовую пресс-конференцию. Украинский лидер заявил, что самым страшным днем за это время был день, когда приехал в деоккупированную Бучу.

В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко отметил, что за год полномасштабной войны в столице 680 раз прозвучал сигнал воздушной тревоги, были разрушены более 700 зданий и погибло 160 мирных жителей, среди которых не менее пяти детей.

Мы также сообщали, что к годовщине полномасштабной войны в США предоставили Украине новый пакет помощи на 2 миллиарда долларов. ВСУ получат беспилотные системы, оборудование для обнаружения противодействия БПЛА, а также запасы боеприпасов для артиллерии.