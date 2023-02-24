Год назад Янукович должен был "помазать" Медведчука на правление в Украине, – FT

По словам высокопоставленного российского чиновника, в Москве скептически относились к Медведчуку. Однако его оценку ситуации в Украине поддержала ФСБ, заверив Путина в успехе вторжения в Украину.

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В первые дни полномасштабного вторжения Российской Федерации сбежавший экс-президент Виктор Янукович должен был выступить с видеообращением, в котором объявил бы Виктора Медведчука руководителем Украины. Об этом пишет Financial Times.

Журналисты отмечают, что в последние годы президент РФ Владимир Путин все больше зацикливался на Украине. В своих планах по захвату соседней страны он полагался на данные бывшего лидера ОПЗЖ и по совместительству своего кума Виктора Медведчука.

Медведчуку удалось внушить российскому президенту, что украинцы якобы будут встречать солдат ВС РФ с распростертыми объятиями и цветами. Предполагалось, что кум Путина возглавит Украину. Для этого в Кремле планировали использовать Януковича.

"Он должен был выступить с видеообращением, придав Медведчуку легитимность и помазав его на управление Украиной при поддержке России", — говорится в публикации.

В Кремле не все разделяли оптимизм президента РФ

"Если Медведчук говорит, что идет дождь, нужно выглянуть в окно — будет солнечно. У вас есть опросы, у вас есть спецслужбы — как вы можете делать что-то серьезное на основании того, что говорит Медведчук", — сказал журналистам бывший высокопоставленный российский чиновник.

Человек, который присутствовал на встрече Путина с крупным бизнесом в день полномасштабного вторжения в Украину сказал журналистам, что у российского лидера всего три "советника": Иван Грозный, Петр Великий и Екатерина Великая.

Несмотря на скептицизм некоторых госслужащих РФ, оценка Медведчука касательно обстановки в Украине была поддержана ФСБ. В спецслужбе убедили Путина в неизбежности победы и выплатили крупные суммы взяток украинским чиновникам.

"ФСБ выстроила целую систему, позволяющую говорить начальнику то, что он хочет услышать. Были выданы огромные бюджеты и коррупция на всех уровнях", — отметил представитель западной разведки.

Журналисты также отмечают, что секретарь Совета безопасности Николай Патрушев знал, в каком плохом состоянии находится армия, и сказал об этом Путину, однако российский президент счел, что он лучше информирован.

По данным высокопоставленного украинского чиновника и бывших официальных лиц США и России, большая часть лиц, подкупленных Медведчуком, просто взяла деньги и сбежала. Часть из них предупредила украинскую власть о данных им инструкциях.

Напомним, что 12 апреля 2022 года Владимир Зеленский сообщил в своих социальных сетях о задержании СБУ Виктора Медведчука, подозреваемого в государственной измене и сбежавшего из-под домашнего ареста после начала полномасштабного вторжения РФ.

В сентябре прошлого года глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Виктора Медведчука вместе с 55 российским солдатами обменяли на 215 украинских военнопленных, среди которых 5 героев-командиров "Азовстали".

Фокус также писал, что спустя два месяца Виктор Медведчук был замечен вместе со своей женой Оксаной Марченко в ресторане кавказской и европейской кухни, который расположен на набережной Ялты.