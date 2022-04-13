Медведчук попался: что известно о побеге и задержании обвиняемого в госизмене кума Путина

Фокус собрал основные факты об уголовных производствах, побеге из-под домашнего ареста и поимке пророссийского политика.

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Во вторник, 12 апреля, президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своих социальных сетях о задержании Службой безопасности Украины народного депутата Виктора Медведчука, подозреваемого в государственной измене и сбежавшего из-под домашнего ареста после начала полномасштабного вторжения РФ. Фокус собрал основные факты о политике, начатых в отношении него уголовных делах и операции силовиков по его поиску на территории Украины.

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Чем известен Медведчук

Виктор Медведчук — сопредседатель пророссийской политической силы "Оппозиционная платформа — За жизнь", деятельность которой на время действия военного положения, была приостановлена по решению Совета национальной безопасности и обороны. В мае прошлого года политик занял 12-е место в списке самых богатых людей Украины по версии журнала Forbes — его состояние журналисты оценили в 620 миллионов долларов.

В феврале 2021 года Совет национальной безопасности и обороны закрыл телеканалы, связанные с Медведчуком — "112 Украина", Newsone и ZIK — а также ввел в отношении него и его супруги, бывшей телеведущей Оксаны Марченко санкции за финансирование "Л/ДНР" при помощи поставок террористам нефтепродуктов.

Медведчук выступал с пророссийской позицией, утверждая, что РФ, несмотря на оккупацию Крыма и вторжения на Донбасс, не является агрессором.

Одна из дочерей нардепа, Дарина — крестница президента РФ Владимира Путина и уже экс-первой леди Светланы Медведевой, бывшей жены Дмитрия Медведева. Таким образом, Медведчук является кумом главы государства-агрессора.

По данным СМИ, у Медведчука и Путина сохраняются достаточно тесные личные контакты. В частности, один из лидеров ОПЗЖ летал в оккупированный Крым в то же время, когда там находился президент РФ Путин, а также летал в Москву напрямую, несмотря на запрет украинского правительства совершать авиасообщение между РФ и Украиной.

В чем обвиняется Медведчук

11 мая прошлого года генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что нардепу из ОПЗЖ Виктору Медведчуку и его коллеге по парламентской фракции Тарасу Козаку сообщили о подозрении в государственной измене и попытке разграбления национальных ресурсов в оккупированном Россией Крыму.

По версии следствия, в 2015 году Медведчук и Козак передали РФ всю материальную и документальную базу месторождения полезных ископаемых "Глубокое", которое на тот момент содержало полезных ископаемых на сумму 38 миллиардов гривен. Также правоохранители утверждают, что Медведчук с целью уплаты налогов в бюджет оккупированного Крыма, перерегистрировал там свой бизнес, а также, при помощи украинцев, находившихся в РФ на заработках, планировал формировать сеть агентов для проведения подрывной деятельности в Украине.

13 мая суд избрал политику меру пресечения в виде домашнего ареста. В ноябре суд принял решение изменить меру пресечения на личное обязательство.

Тем не менее перед этим, 8 октября, Медведчуку сообщили о подозрении в незаконной организации схем по закупке Украиной угля из ОРДЛО и подрыве энергобезопасности страны. В результате действий политика, по данным следствия, террористы "ДНР" и "ЛНР" были профинансированы на 200 миллионов гривен.

"При посредничестве Медведчука состоялся сговор с высшими должностными лицами Украины, которые, используя полномочия Нацбанка и правоохранительных органов, создали искусственные препятствия для поставки угля из ЮАР. В конце концов контракты были сорваны, что спровоцировало волну "веерных" отключений электроэнергии в нашей стране", – заявили в СБУ.

По этому производству, в котором Медведчук обвинялся в госизмене и содействию террористической деятельности, суд назначил нардепу домашний арест.

Также по "угольному делу" проходит и пятый президент Украины Петр Порошенко. Следствие утверждает, что лидер партии "Европейская солидарность", находясь на посту главы государства и при cотрудничестве с Медведчуком, был задействован в незаконной поставке топлива из временно оккупированных территорий.

Как Медведчук сбежал из-под домашнего ареста

21 февраля журналисты "Слідство.інфо" сообщили, что возле дома Медведчука было замечено активное движение машин, вывозивших личные вещи политика. Спустя три дня войска РФ начали полномасштабное вторжение в Украину, а уже 27 февраля советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что народный депутат сбежал из-под домашнего ареста. При этом он сообщил, что электронный браслет, который обязаны носить лица, находящиеся под домашним арестом, с Медведчука постановил снять некий "судья".

С тех пор официальной информации о соответствующем решении какого-либо украинского суда не было. При этом адвокат Медведчука Лариса Чередниченко в комментарии "Суспільному" сказала, что он "находится в безопасном месте в Киеве", а в первый день полномасштабной войны руководитель личной охраны нардепа якобы предупредил Офис генпрокурора и Службу безопасности Украины "об угрозах, которые ему поступают со стороны радикальных националистических группировок".

За шесть дней до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, 18 февраля, Украину через границу с Беларусью покинула супруга политика Оксана Марченко. Позже она опубликовала видео разговора с российским артистом Николаем Басковым, записанное в Москве.

Как нашли Медведчука

В СБУ, комментируя задержание политика, сообщили, что Медведчук для маскировки использовал форму украинских военных, а сама спецоперация по его задержанию, проведенная по поручению главы государства, была "молниеносной", "опасной" и многоуровневой. Где именно нашли нардепа, и как ему удалось прятаться от правоохранителей больше месяца в ведомстве разглашать не стали.

В свою очередь советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович поделился, что Медведчук был найден не в Киеве и готовился к побегу из Украины

Позже Зеленский подтвердил, что вчера, на 48-й день полномасштабной войны РФ против Украины, Медведчук попытался бежать за пределы страны.

"Очень символично, что именно в День космонавтики был задержан Медведчук… Что ж, для этого "космонавта" – в плохом смысле слова – не сработало знаменитое "Поехали!" Считаю особенно циничным с его стороны использовать военный камуфляж. Пытался так замаскироваться. Вот такой "воин", вот такой "патриот", — сообщил глава государства.

В своем обращении президент предложил руководству РФ обменять украинских пленных на задержанного нардепа.

Реакции со стороны российского руководства на предложение Зеленского пока не поступило. Однако после публикации информации о задержании Медведчука в Украине пресс-секретарь президента РФ усомнился в ее правдивости, заявив: "Фото с якобы задержанным Медведчуком нужно проверять в связи с большим количеством фейков".