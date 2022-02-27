Медведчук сбежал из под домашнего ареста во время войны

Советник главы МВД Антон Геращенко выразил опасение, что нардеп из ОПЗЖ может сбежать в РФ.

Оппозиционный политик, сопредседатель партии ОПЗЖ Виктор Медведчук, подозревающийся в государственной измене, сбежал из-под домашнего ареста. Кто "избавил" его от электронного браслета, на данный момент не известно.

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Ситуацию прокомментировал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в своем Facebook.

"Предатель Украины Виктор Медведчук сбежал из под домашнего ареста. Когда победим, найдем того судью, который постановил снять с него браслет и ТРО Киева поговорит с ним по душам", — написал Геращенко.

По словам советника главы МВД, Медведчук имел информацию о готовящемся Россией полномасштабном вторжении в Украину, в связи с чем его супруга, бывшая телеведущая Оксана Марченко покинула Украину через белорусскую границу.

Также Геращенко допустил, что если оперативно не установить его место пребывания, Медведчук может сбежать в РФ.

В свою очередь российское агентство "РИА Новости" со ссылкой на адвоката политика сообщило, что Медведчук действительно покинул свой дом в Киеве, однако остается в городе.

Напомним, в мае прошлого года Виктору Медведчуку и его коллеге по фракции Тарасу Козаку сообщили о подозрении в государственной измене и попытке разграбления национальных ресурсов в оккупированном Россией Крыму. 13 мая суд избрал политику меру пресечения в виде домашнего ареста. В ноябре суд принял решение изменить меру пресечения на личное обязательство. Тем не менее перед этим, 8 октября, Медведчуку сообщили о подозрении в организации схем по закупке Украиной угля из ОРДЛО и в этом производстве судья назначил нардепу домашний арест.

Ранее мы писали о том, что Украину до начала полномасштабного вторжения РФ покинул другой член ОПЗЖ — Илья Кива. По последним данным, политик находится в Испании.