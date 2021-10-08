Медведчуку объявили новые подозрения в госизмене и содействии террористам (видео)

В качестве меры пресечения прокуратура будет требовать ареста или залог в размере 1 миллиарда гривен.

Депутат Верховной Рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук получил новые подозрения — в госизмене и содействии деятельности террористической организации в Украине (ст. 111 и ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса). Об этом заявили во время совместного брифинга глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов и генеральный прокурор Ирина Венедиктова, передает канал "НАШ".

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Следствие считает, что Медведчук совершал действия, направленные на подрыв энергобезопасности Украины.

"При посредничестве Медведчука состоялся сговор с высшими должностными лицами Украины, которые, используя полномочия Нацбанка и правоохранительных органов, создали искусственные препятствия для поставки угля из ЮАР. В конце концов контракты были сорваны, что спровоцировало волну "веерных" отключений электроэнергии в нашей стране", – сказали в СБУ.

В ведомстве считают, что депутат от ОПЗЖ содействовал возвращению Украины "в орбиту влияния РФ". Для этого, как утверждается, организовали незаконные схемы для поставки угля из ОРДЛО на украинские госпредприятия. Баканов отметил, что это "вопрос государственной измены и того, как отдельные политики и чиновники в разгар войны играли на стороне РФ, пренебрегая при этом интересами Украины". Он выступил за то, чтобы "эти люди понесли заслуженное и законное наказание за вред государству".

"Потому что их действия – это подрыв энергетической независимости Украины", – заявил на брифинге Баканов.

Во время брифинга общественности представили ряд аудиозаписей, которые, по мнению Баканова и Венедиктовой, подтверждают существование "угольной схемы" и заинтересованность в ней российских властей. Итоги экспертизы показывают, что в записях фигурирует Медведчук, который, как утверждается, общается о реализации нелегальных схем с представителями власти РФ. На записях он заявляет о наличии каких-то гарантий от руководства Украины.

Следствие также утверждает, что приближенный к Медведчуку бизнесмен был посредником, и с его помощью в ОРДЛО выбрали два фактически неработающих предприятия угольной промышленности. Их возглавили представители террористических группировок "Л/ДНР", открыли им банковские счета и заключили с ними договоры о поставке угля.

В СБУ утверждают, что все эти действия были согласованы в том числе с руководством террористов. За то время, что существует схема, по данным следствия, "Л/ДНР" профинансировали на более чем 200 миллионов гривен.

Ирина Венедиктова, в свою очередь, заявила, что прокуратура будет требовать ареста Медведчука или залог в размере 1 миллиарда гривен.

В то же время на телеграм-канале Рената Кузьмина полявилось видео, как Медведчуку пытаются вручить подозрение.

Ранее Фокус сообщал, что 11 мая Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку сообщили о подозрении в государственной измене и попытке разграбления национальных ресурсов в Крыму, после чего были проведены обыски в доме Медведчука на улице Монтажников в Киеве.

Нардеп от "ОПЗЖ" Виктор Медведчук посетил Офис генпрокурора Украины, где ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения. По словам адвоката, кроме госизмены парламентарию также инкриминируют "нарушение законов и обычаев войны".