Медведчуку оголосили нові підозри в зраді і сприянні терористам (відео)

Як запобіжний захід прокуратура вимагатиме арешт або заставу в розмірі 1 мільярда гривень.

Депутат Верховної Ради від фракції "Опозиційна платформа — За життя" (ОПЗЖ) Віктор Медведчук отримав нові підозри — у державній зраді і сприянні діяльності терористичної організації в Україні (ст. 111 і ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу). Про це заявили під час спільного брифінгу голова Служби безпеки України (СБУ) Іван Баканов і генеральна прокурорка Ірина Венедіктова, передає канал "НАШ".

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Слідство вважає, що Медведчук чинив дії, спрямовані на підрив енергобезпеки України.

"За посередництва Медведчука відбулася змова з вищими посадовими особами України, які, використовуючи повноваження Нацбанку і правоохоронних органів, створили штучні перешкоди для постачання вугілля з ПАР. Зрештою контракти були зірвані, що спровокувало хвилю "віялових" відключень електроенергії в нашій країні", — сказали в СБУ.

У відомстві вважають, що депутат від ОПЗЖ сприяв поверненню України "в орбіту впливу РФ". Для цього, як стверджується, організували незаконні схеми для постачань вугілля з ОРДЛО на українські держпідприємства. Баканов зазначив, що це "питання державної зради і того, як окремі політики і чиновники в розпал війни грали на боці РФ, нехтуючи при цьому інтересами України". Він виступив за те, щоб "ці люди понесли заслужене і законне покарання за шкоду державі".

"Тому що їхні дії — це підрив енергетичної незалежності України", — заявив на брифінгу Баканов.

Під час брифінгу громадськості представили низку аудіозаписів, які, на думку Баканова і Венедіктової, підтверджують існування "вугільної схеми" і зацікавленість у ній російської влади. Підсумки експертизи показують, що в записах фігурує Медведчук, який, як стверджується, спілкується про реалізацію нелегальних схем з представниками влади РФ. На записах він заявляє про наявність якихось гарантій від керівництва України.

Слідство також стверджує, що наближений до Медведчука бізнесмен був посередником і з його допомогою в ОРДЛО вибрали два фактично неробочих підприємства вугільної промисловості. Їх очолили представники терористичних угруповань "Л/ДНР", відкрили їм банківські рахунки й уклали з ними договори про постачання вугілля.

У СБУ стверджують, що всі ці дії були узгоджені зокрема з керівництвом терористів. За той час, що існує схема, за даними слідства, "Л/ДНР" профінансували на понад 200 мільйонів гривень.

Ірина Венедіктова, у свою чергу, заявила, що прокуратура вимагатиме арешт Медведчука або заставу в розмірі 1 мільярда гривень.

У той же час у телеграм-каналі Рената Кузьміна з'явилося відео, як Медведчуку намагаються вручити підозру.

Раніше Фокус повідомляв, що 11 травня Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку повідомили про підозру в державній зраді і спробі пограбування національних ресурсів у Криму, після чого були проведені обшуки в будинку Медведчука на вулиці Монтажників у Києві.

Нардеп від "ОПЗЖ" Віктор Медведчук відвідав Офіс генпрокурора України, де йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу. За словами адвоката, крім державної зради, парламентарію також інкримінують "порушення законів та звичаїв війни".