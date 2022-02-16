"Не моя война": Илья Кива заявил, что не вернется в Украину из Испании (видео)

Нардеп подчеркнул, что не намерен "отдавать свою жизнь за Зеленского" и заявил, что в 2014 году получил две контузии пока тот "играл на рояле за деньги".

Народный депутат от партии "ОПЗЖ" Илья Кива отказался возвращаться в Украину из Испании. В своем видеообращении политик обвинил Владимира Зеленского в притеснениях свободы слова, а также поддержке националистов и фашистов. А в случае полномасштабного российского вторжения народный депутат не будет воевать, так как считает, что это "американская история". Кива добавил, что Украину используют "для травли, провокаций и уничтожении русских". Об этом он заявил в своем видеообращении к Владимиру Зеленскому на Facebook.

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Илья Кива заявил, что основная причина отказа возвращаться в Украину — это преследования со стороны властей и правоохранительных органов инакомыслящих людей. Он назвал Зеленского главным врагом для страны. Также Кива заявил, что в Украине "растет нацизм и фашизм, как грибы".

Депутат назвал войну на Донбассе "войной против собственного народа в угоду американцам". По его словам военные действия используют для травли и уничтожения русских. Кроме того, он добавил, что в 2014 году, когда воевал, получил две контузии.

"Не моя война, американская история. Не буду я тебя защищать, Зеленский, и не буду я за тебя, г**ду отдавать свою жизнь. Потому что тогда, когда в 2014 году я имел две контузии, ты в это время х**м по роялю возил за деньги", — добавил Кива.

Это был ответ президенту Украины Владимиру Зеленскому, который накануне обратился к народу на фоне возможного российского вторжения. В видеообращении президент призвал народных депутатов вернуться в страну в течение суток.

Ранее СМИ писали о том, что на фоне военной угрозы со стороны России 23 народных депутата покинули Украину. Больше всего из фракции "ОПЗЖ" — 12 депутатов, в том числе Илья Кива. Политик отправился в испанский город Аликанте 30 января.

Напомним, в декабре прошлого года Илья Кива заявил, что уважает действия России, которая претендует на часть Украины. По мнению депутата, Украина должна войти в "славянский союз", чтобы противостоять Западу. Он считает, что Украину колонизировали западные страны, а она должна стать частью союзного государства с Россией.