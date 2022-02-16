"Не моя війна": Ілля Кива заявив, що не повернеться до України з Іспанії (відео)

Нардеп підкреслив, що не має наміру "віддавати своє життя за Зеленського" та заявив, що у 2014 році отримав дві контузії, поки той "грав на роялі за гроші".

Народний депутат від партії ОПЗЖ Ілля Кива відмовився повертатися до України з Іспанії. У своєму відеозверненні політик звинуватив Володимира Зеленського в утисках свободи слова, а також підтримці націоналістів і фашистів. А в разі повномасштабного російського вторгнення народний депутат не воюватиме, бо вважає, що це "американська історія". Кива додав, що Україну використовують "для цькування, провокацій і знищення росіян". Про це він заявив у своєму відеозверненні до Володимира Зеленського на Facebook.

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Ілля Кива заявив, що основна причина відмови повертатися в Україну — це переслідування з боку влади та правоохоронних органів інакодумців. Він назвав Зеленського головним ворогом країни. Також Кива заявив, що в Україні "росте нацизм і фашизм, як гриби".

Депутат назвав війну на Донбасі "війною проти власного народу на догоду американцям". За його словами військові дії використовують для цькування та знищення росіян. Крім того, він додав, що у 2014 році, коли воював, отримав дві контузії.

"Не моя війна, американська історія. Не буду я тебе захищати, Зеленський, і не буду я за тебе, г**ду віддавати своє життя. Тому що тоді, коли 2014 року я мав дві контузії, ти в цей час х* *м по роялю возив за гроші", — додав Кива.

Це була відповідь президенту України Володимиру Зеленському, котрий напередодні звернувся до народу на тлі можливого російського вторгнення. У відеозверненні президент закликав народних депутатів повернутися до країни протягом доби.

Раніше ЗМІ писали про те, що на тлі військової загрози з боку Росії 23 народні депутати залишили Україну. Найбільше з фракції ОПЗЖ — 12 депутатів, зокрема Ілля Кива. Політик вирушив до іспанського міста Аліканте 30 січня.

Нагадаємо, у грудні минулого року Ілля Кива заявив, що поважає дії Росії, яка претендує на частину України. На думку депутата, Україна має увійти до "слов'янської спілки", щоб протистояти Заходу. Він вважає, що Україну колонізували західні країни, а вона має стати частиною союзної держави з Росією.