23 народні депутати перебувають за межами України, — секретар РНБО (фото, відео)

За словами Олексія Данілова, відсутні депутати зобов’язані встигнути на засідання Верховної Ради, яке відбудеться вранці 15 лютого, щоб виконати "свій громадянський обов’язок".

23 чинні народні депутати на сьогодні перебувають за межами України. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов у ході брифінгу, що проходив 14 лютого після закритого засідання у Верховній Раді.

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За його словами, у сьогоднішніх реаліях влада України усвідомлює всі ризики, проте Київ не впевнений, що Російська Федерація проведе повномасштабне вторгнення в нашу країну 16 або 17 лютого.

"Наша армія, наш сектор оборони готовий до сьогоднішніх викликів. Є проблема, коли ситуацію починають роздмухувати на порожньому місці, через що виникають проблеми, у тому числі паніка. За всіма даними розвідки, дестабілізація всередині країни — для них (Росії — ред.) .) це завдання №1", — підкреслив Олексій Данілов.

Секретар РНБО також запевнив, що інформація щодо закриття повітряного простору України та морських портів не відповідає дійсності. За словами Данілова, Київ на сьогодні не має жодних підстав для "перекриття неба".

Окремо секретар Ради національної безпеки прокоментував ситуацію з нідерландським авіаперевізником KLM, який оголосив про відміну своїх рейсів із України.

"Авіакомпанії, які мають у лізингу літаки, просто перестраховуються. Ви пам'ятаєте, коли Росія збила "Боїнг" MH17 у Донецькій області... Вони просто перестраховуються. Вчора було засідання Кабміну, на якому додатково виділили кошти для перестрахування компаній на випадок якихось проблем", — продовжив Олексій Данілов, відповідаючи на запитання журналістів.

Станом на вечір 14 лютого, як зазначає секретар РНБО, за межами України перебувають 23 народні депутати.

"Вважатимемо, що вони встигнуть на засідання Верховної Ради 15 лютого. Усі виконуватимуть свій громадянський обов'язок і обов'язки народного депутата", — додав Данілов і відмовився уточнювати, про яких парламентаріїв і які фракції йдеться.

[ + – ] 23 народні депутати перебувають за межами України, — Данілов

Видання "Українська правда", посилаючись на свої джерела в силових відомствах, також повідомляє, що за межами України перебувають 23 народні депутати, з яких 12 — члени парламентської фракції ОПЗЖ.

За даними інсайдерів, народний депутат від "Опозиційної платформи — За життя" Олег Волошин є єдиним парламентарієм, який залишив територію країни на автомобілі. Депутат у понеділок, 14 лютого, виїхав на авто через державний кордон до Білорусі.

Список 23 нардепів, які перебувають за межами України:

Кива Ілля (ОПЗЖ), 30 січня вирушив до Аліканті (Іспанія); Королевська Наталія (ОПЗЖ), 9 лютого вилетіла до Риги (Латвія); Льовочкін Сергій (ОПЗЖ), 10 лютого відлетів до Венеції (Італія); Льовочкіна Юлія (ОПЗЖ), 26 січня відлетіла до Ніцци (Франція); Рабинович Вадим (ОПЗЖ), 3 лютого відлетів до Тель-Авіва (Ізраїль); Волошин Олег (ОПЗЖ), 14 лютого виїхав з України на автомобілі через кордон із Білоруссю; Абрамович Ігор (ОПЗЖ), 12 лютого вилетів до Варшави (Польща); Плачкова Тетяна (ОПЗЖ), 13 лютого, відлетіла до Відня (Австрія); Пузанов Олександр (ОПЗЖ), 13 лютого вилетів у Доху (Катар); Солод Юрій (ОПЗЖ), 9 лютого відлетів до Риги (Латвія); Борт Віталій (ОПЗЖ), 3 лютого вилетів до Стамбула (Туреччина); Столар Вадим (ОПЗЖ), 12 лютого вирушив до Ніцци (Франція); Устінова Олександра ("Голос"), 6 лютого відлетіла до Дюссельдорфа (Німеччина); Железняк Ярослав ("Голос"), 12 лютого вирушив до Парижа (Франція); Новинський Вадим (позафракційний), 10 лютого вирушив до Мюнхена (Німеччина); Іванісов Роман (позафракційний), 11 лютого вилетів до Парижа (Франція); Шпенов Дмитро (позафракційний), 12 лютого відлетів до Женеви (Швейцарія); Яковенко Євген (позафракційний), 12 лютого відлетів до Стамбула (Туреччина); Аліксійчук Олександр ("Слуга народу"), 5 лютого вилетів у Доху (Катар); Аллахвердієва Ірина ("Слуга народу"), 4 лютого відлетіла до Дубая (ОАЕ); Кривошеєв Ігор ("Слуга народу"), 4 лютого вилетів до Мадриду (Іспанія); Нагірняк Сергій ("Слуга народу"), 11 лютого відлетів до Цюріха (Швейцарія); Пивоваров Євген ("Слуга народу"), 11 лютого відлетів у Шарджу (ОАЕ);

Позафракційний нардеп Вадим Новинський у коментарі РБК підтвердив, що 10 лютого вилітав до Мюнхена. У Німеччині, за словами власника Групи компаній "Смарт-холдинг", він вирішував "особисті питання". Вадим Новинський також запевнив, що повернеться до України в другій половині 14 лютого.

Нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив, що вже перебуває в Києві. Як підтвердження парламентарій опублікував у Facebook фотографію, зроблену біля корпусу Національного транспортного університету з актуальним часом і датою.

[ + – ] Нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк повернувся до України

Зазначимо, що 14 лютого президент Володимир Зеленський, виступаючи на спільному брифінгу з канцлером ФРН Олафом Шольцом, спростував чутки про від'їзд своєї сім'ї та заявив, що перша леді Олена Зеленська з дітьми перебувають "поряд із ним".